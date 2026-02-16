NBA／愛德華明星賽上演世代交替 擊敗世界隊霸氣宣示「最棒的感覺」

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
愛德華奪下明星賽MVP。 美聯社
2026年全明星賽在洛杉磯快艇主場Intuit Dome以嶄新USA對World賽制登場，41歲的湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）第22度踏上全明星舞台，為「USA Stripes」出戰，3場迷你賽事合計上場20分鐘攻下15分，率隊挺進冠軍戰。然而在最終決戰中，他們遭遇由灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）領軍的「USA Stars」，最終以21比47敗下陣來。

愛德華在3場比賽狂轟32分，從開場便展現侵略性火力，氣勢絲毫不輸首戰為比賽定調的馬刺新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。「我不想讓他搶走風頭，」愛德華賽後笑說，「我們得把強度拉到最高。」最終他如願帶隊封王，摘下2026年明星賽MVP，成為繼2003年賈奈特（Kevin Garnett）之後，第2位獲此殊榮的灰狼球星。

對於明星賽的新賽制，愛德華給予高度評價：「我喜歡這種形式。只有12分鐘，大家更專注，3支隊伍分開對抗讓競爭感更強。」

談到比賽中最滿意的一刻，他毫不猶豫回答：「擊敗世界隊。因為他們說自己是世界上最好的球員，所以打敗他們就是世界上最棒的感覺。」

世界隊雖擁有約柯奇（Nikola Jokic）、溫班亞瑪與唐西奇（Luka Doncic）等頂尖天賦，但受制於原本傷勢問題，加上兩大MVP戰將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）皆缺席，連續不敵兩支美國隊遭到淘汰。

詹姆斯賽後對愛德華毫不吝惜讚美：「我愛Ant-Man。他場上場下的一切我都欣賞。這只是他眾多全明星MVP中的第一座。我是他的粉絲，也會是一輩子的朋友。」這番話為比賽增添濃厚傳承意味。

愛德華也談到自己從前輩身上學到很多。「代表美國隊讓我學會建立固定的準備流程，尤其在場上。每天看著柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯做同樣的例行訓練。對很多人來說那很枯燥，但那正是他們偉大的原因。」

他也回憶2024年巴黎奧運與三位傳奇並肩奪金的經歷，「和那些歷史級球星一起打球，真的改變了我。」

