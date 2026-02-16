NBA／詹姆斯明星賽吞11敗推高紀錄 無損22年入選偉大事蹟

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯連續22次入選明星賽，寫下歷史障礙。 路透社

2026年明星賽落幕，湖人球星詹姆斯（LeBron James）再度站上這項年度盛會舞台，寫下個人生涯第22次入選明星賽的紀錄，持續刷新歷史。

然而隨著「USA Stripes」在冠軍戰慘遭「USA Stars」痛擊，詹姆斯也持續推高另一項不那麼光彩的紀錄，因為這是他生涯第11場明星賽敗仗，成為明星賽史上吞下最多敗的球員。

本屆明星賽採迷你錦標賽形式，詹姆斯以替補身份出賽，3場比賽合計攻下15分，雖然數據不若巔峰時期耀眼，但在場上依舊展現穩定組織與領導氣質。只是在最終決戰中，「USA Stripes」未能抵擋「USA Stars」的攻勢，再添一筆敗績。

隨著這場失利，詹姆斯將個人明星賽敗場數推進至11場，排在他之後的是名人堂傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的9敗紀錄，至於賈奈特（Kevin Garnett）、魔術強森（Magic Johnson）與張伯倫（Wilt Chamberlain）等傳奇球星則是以8敗並列。

由於詹姆斯是史上唯一一個22次入選明星賽的球員，自然也累積比其他人更多的失利，實屬合情合理，但也真正反映他超長職業生涯與超高出席率的超級鐵人事實。

談到比賽結果時，詹姆斯語氣輕鬆地表示：「明星賽本來就是一場慶典，能夠22次站在這裡，本身就是一種榮耀。輸贏當然重要，但更重要的是和這些優秀球員同場競技。」

對於愛德華勇奪明星賽MVP，詹姆斯也給予滿滿祝福，「我愛『蟻人』。我欣賞他的一切，不管是在場上還是場下。我很為他感到開心，這只是他未來眾多明星賽MVP中的第一座而已，」詹姆斯說，「我真的很喜歡他，他在我心中不只是粉絲支持的對象，更是一輩子的朋友。」

儘管再添歷史敗筆，詹姆斯在場邊與年輕球員互動、與球迷分享笑容，顯示他仍十分享受這項盛會。對於這位縱橫聯盟超過20年的偉大傳奇而言，明星賽早已不僅僅是勝負數字，而是見證世代更替與傳承的舞台。

