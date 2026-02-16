快訊

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

78歲鄭少秋愛女驟逝！無法見最後一面太痛 「人間蒸發3年」行蹤曝光

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

NBA／柯瑞宣布明年重返三分球大賽 盼攜手湯普森「浪翻」鳳凰城

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「浪花兄弟」曾多次攜手出征三分球大賽。 路透社
「浪花兄弟」曾多次攜手出征三分球大賽。 路透社

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在明星週期間透過NBC轉播親口宣布，自己將於明年鳳凰城舉行的三分球大賽復出，再度挑戰榮耀。

雖然今年因膝傷無緣在明星賽賽場獻技，但柯瑞場邊談笑風生，語氣中充滿期待，也讓球迷提前為2027年明星週暖身。

柯瑞在轉播中表示：「是時候回去了。鳳凰城見。」他也笑著補充，希望說服昔日勇士搭檔湯普森（Klay Thompson）一同參賽，「如果能和他一起站上那個舞台，那將會非常特別。」

柯瑞在2024年跟WNBA神射手優涅思庫上演跨界三分球大對決，引爆一波熱烈話題。。 路透社
柯瑞在2024年跟WNBA神射手優涅思庫上演跨界三分球大對決，引爆一波熱烈話題。。 路透社

或許是看到另一位資深射手里拉德（Damian Lillard）日前在洛杉磯奪下個人第3座三分球大賽冠軍，激起柯瑞的鬥志。里拉德成為史上第3位3度封王的球員，而柯瑞若明年再奪冠，也將完成同樣壯舉。

回顧過往戰績，柯瑞曾於2015年紐約三分球大賽與2021年亞特蘭大三分球大賽兩度摘冠，最近一次參賽則是在2021年；2024年明星周他還跟WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）上演跨界三分球大對決，引爆一波熱烈話題。至於湯普森則是在2016年多倫多三分球大賽贏得冠軍。若兩人明年同場較勁，勢必掀起「浪花兄弟」再度合體的話題熱潮。

作為NBA史上三分球命中數最多的球員，柯瑞職業生涯8度榮登聯盟三分球王，本季三分命中率仍維持在39.1%，穩定火力依舊在線。談到三分球大賽，他坦言：「那個舞台總能喚起最純粹的競爭感。能再次參加，對我來說意義重大。」

隨著柯瑞預告回歸，加上可能說動湯普森同場較量，明年鳳凰城的三分球大賽尚未開打，已提前引爆話題。

相關新聞

NBA／明星賽新制愛德華勇奪MVP 讚世界隊溫班亞瑪帶頭認真拚

2026年NBA明星賽於洛杉磯快艇主場Intuit Dome登場，在全新賽制下，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）率領Stars隊以47比21擊敗Stripes隊，拿下最終勝利，榮膺

NBA／柯瑞宣布明年重返三分球大賽 盼攜手湯普森「浪翻」鳳凰城

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在明星週期間透過NBC轉播親口宣布，自己將於明年鳳凰城舉行的三分球大賽復出，再度挑戰榮耀。 雖然今年因膝傷無緣在明星賽賽場獻技，但柯瑞場邊談笑風

NBA／放棄挑戰灌籃大賽4連霸 麥克朗秀「預定招式」引爆流量

2026年NBA全明星週末灌籃大賽落幕，但真正搶走話題焦點的人，卻是根本沒有踏上場地的麥克朗（Mac McClung）。 這位史上首位灌籃大賽3連霸的扣將今年選擇缺席，放棄挑戰4連霸紀錄，卻在賽

NBA／直言回味昔明星賽強度多半粉絲濾鏡 杜蘭特：根本沒那麼激烈

儘管聯盟在今年明星賽推出美國隊與世界隊的競爭模式，期盼能夠重現一如巴黎奧運金牌戰的激烈對抗，從而刺激收視率，甚至連溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都背書認為球員這一次將會打出強度，複製如

NBA／媒體問史上最偉大國際球員？ 約柯奇：你這是要為難我嗎？

NBA全明星週末媒體日上，丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）成為鎂光燈焦點。這位3屆MVP得主面對來自各方的提問，從養馬趣事、MVP競爭、史上最偉大國際球員，到對詹姆斯（LeBron

NBA／美國隊與世界隊競爭能挽救明星賽？溫班亞瑪誓言打出強度

上一次效力馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面對由美國全明星組成的豪華陣容，是在2024年巴黎奧運金牌戰。那場法國對決美國的巔峰之戰被譽為國際賽的經典戰役之一。 如今

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。