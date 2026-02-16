NBA／柯瑞宣布明年重返三分球大賽 盼攜手湯普森「浪翻」鳳凰城

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在明星週期間透過NBC轉播親口宣布，自己將於明年鳳凰城舉行的三分球大賽復出，再度挑戰榮耀。

雖然今年因膝傷無緣在明星賽賽場獻技，但柯瑞場邊談笑風生，語氣中充滿期待，也讓球迷提前為2027年明星週暖身。

柯瑞在轉播中表示：「是時候回去了。鳳凰城見。」他也笑著補充，希望說服昔日勇士搭檔湯普森（Klay Thompson）一同參賽，「如果能和他一起站上那個舞台，那將會非常特別。」

柯瑞在2024年跟WNBA神射手優涅思庫上演跨界三分球大對決，引爆一波熱烈話題。。 路透社

或許是看到另一位資深射手里拉德（Damian Lillard）日前在洛杉磯奪下個人第3座三分球大賽冠軍，激起柯瑞的鬥志。里拉德成為史上第3位3度封王的球員，而柯瑞若明年再奪冠，也將完成同樣壯舉。

回顧過往戰績，柯瑞曾於2015年紐約三分球大賽與2021年亞特蘭大三分球大賽兩度摘冠，最近一次參賽則是在2021年；2024年明星周他還跟WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）上演跨界三分球大對決，引爆一波熱烈話題。至於湯普森則是在2016年多倫多三分球大賽贏得冠軍。若兩人明年同場較勁，勢必掀起「浪花兄弟」再度合體的話題熱潮。

作為NBA史上三分球命中數最多的球員，柯瑞職業生涯8度榮登聯盟三分球王，本季三分命中率仍維持在39.1%，穩定火力依舊在線。談到三分球大賽，他坦言：「那個舞台總能喚起最純粹的競爭感。能再次參加，對我來說意義重大。」

隨著柯瑞預告回歸，加上可能說動湯普森同場較量，明年鳳凰城的三分球大賽尚未開打，已提前引爆話題。