NBA／明星賽新制愛德華勇奪MVP 讚世界隊溫班亞瑪帶頭認真拚

2026年NBA明星賽於洛杉磯快艇主場Intuit Dome登場，在全新賽制下，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）率領Stars隊以47比21擊敗Stripes隊，拿下最終勝利，榮膺生涯首座明星賽MVP。

本屆明星賽採用4年內第4種賽制，打破傳統東西區對抗，改為美國球星分成Stars與Stripes兩隊，另組成一支世界隊參戰，希望在奧運年藉由國家與區域榮譽感，重新點燃球員與球迷的競爭激情。比賽以12分鐘循環賽形式進行，最終由兩支戰績最佳隊伍爭冠。

Anthony Edwards during NBA All-Star 2026:



🌟 32 PTS

🌟 8 REB

🌟 26 MIN

🌟 USA Stars championship



... and the @Kia All-Star MVP! pic.twitter.com/7gFyUajppK — NBA (@NBA) 2026年2月16日

ANT: 2026 @Kia ALL-STAR MVP!



He receives the Kobe Bryant Trophy 🏆 pic.twitter.com/eHypNna1DN — NBA (@NBA) 2026年2月16日

愛德華在首場循環賽投進追平三分球，為球隊奠定氣勢，決賽再貢獻8分穩住局面。他賽後表示：「我們今天選擇全力競爭，最後也站上頂端。我不說謊，是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先定下基調，他一上場就拚得很兇，我們只能跟上。」

World center Victor Wembanyama, of France, vies for position under the basket next to USA Stripes guard Jaylen Brown, left, and forward Kawhi Leonard during the NBA All-Star basketball game Sunday, Feb. 15, 2026, in Inglewood, Calif. (AP Photo/Mark J. Terrill) 美國聯合通訊社

確實，法國新星溫班亞瑪幾乎向所有球星發出「認真打」的挑戰。儘管決賽手感不佳2投0中，他仍在世界隊兩場比賽中分別攻下14分與19分，成為隊上得分王。整體而言，本屆賽事強度明顯高於近年明星賽，對抗與防守強度皆提升不少，讓外界認為聯盟或許終於找到提升觀賞性的解方。

溫班亞瑪說：「這是一場相當不錯的籃球展示，比去年好玩多了。對自己誠實很重要，我熱愛這項運動，既然站上舞台，至少要展現競爭心。」

SCOTTIE BARNES WINS IT FOR USA STARS.



USA STARS VS. USA STRIPES COMING UP NEXT ON NBC & PEACOCK 🍿



Tap to watch: https://t.co/UOPqgMKbFu pic.twitter.com/IokO8Nhvg0 — NBA (@NBA) 2026年2月15日

NBA總裁席佛（Adam Silver）在頒發冠軍獎盃時，也特別感謝球員們的投入與拚勁。

Stripes隊在循環賽階段曾展現驚人氣勢。首戰由巴恩斯（Scottie Barnes）在延長賽投進致勝三分球，以37比35擊敗世界隊，當時正是愛德華關鍵發揮逼出延長。

WILD ENDING OF USA STARS/STRIPES!



ANT LAY TO MAKE IT A 2-POINT GAME.

ANT STEAL.

ANT 3 FOR THE LEAD.

FOX GAME-WINNER.



USA STRIPES SECURES THE WIN 😱 pic.twitter.com/EjQ74Twq9p — NBA (@NBA) 2026年2月15日

第二戰則由Stripes隊的福克斯（De'Aaron Fox）在終場前命中壓哨三分絕殺。第三戰Stripes隊的雷納德（Kawhi Leonard）火力全開狂轟31分，最後3.5秒再飆進超前三分，帶領Stripes以48比45擊敗世界隊。不過連打3場迷你戰役後體力下滑，決賽明顯力不從心，雷納德僅得1分。

Wemby was dominant in Game 1 🤯



14 PTS

6 REB

3 BLK

4-5 FGM



WORLD dropped a thriller... they'll look to respond in Game 3 vs. USA STRIPES next! pic.twitter.com/FZ676UhHk3 — NBA (@NBA) 2026年2月15日

最終Stars隊與Stripes隊會師冠軍戰，馬克西（Tyrese Maxey）發威攻下全隊最高9分，搭配愛德華的穩定輸出，最終以壓倒性比分差距封王。

Victor Wembanyama at NBA All-Star 2026:



🌍 33 PTS

🌍 8 REB

🌍 3 BLK

🌍 10-13 FGM

🌍 20 MIN pic.twitter.com/6rGzKZIvBb — NBA (@NBA) 2026年2月16日

世界隊雖星光熠熠，但得分王唐西奇（Luka Doncic）與3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）在第2場選擇休兵，顯然是為保護近期面臨受傷困擾的身體狀況。

KAWHI: IN TAKEOVER MODE 🤯



11 STRAIGHT POINTS TO GIVE USA STRIPES THE LEAD! pic.twitter.com/AxgwjtRqXW — NBA (@NBA) 2026年2月16日

KAWHI LEONARD FOR 31 POINTS 😳



USA STRIPES IS MOVING ON TO THE CHAMPIONSHIP GAME VS. USA STARS!! pic.twitter.com/8tx2wvG6dA — NBA (@NBA) 2026年2月16日

賽前，歌手約翰泰許（John Tesh）率樂團現場演奏90年代經典主題曲《Roundball Rock》，慶祝NBA本季重返NBC轉播。由於NBC晚間轉播冬季奧運，明星賽因此安排在西岸下午舉行。現場觀眾席更出現前美國總統歐巴馬（Barack Obama），獲得全場起立鼓掌致意。