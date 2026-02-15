NBA／放棄挑戰灌籃大賽4連霸 麥克朗秀「預定招式」引爆流量

2026年NBA全明星週末灌籃大賽落幕，但真正搶走話題焦點的人，卻是根本沒有踏上場地的麥克朗（Mac McClung）。

這位史上首位灌籃大賽3連霸的扣將今年選擇缺席，放棄挑戰4連霸紀錄，卻在賽後公開原本準備好的「壓箱絕活」，瞬間引爆球迷網友熱議。

The four dunks @macmcclung37 would’ve done this year at this year’s dunk contest 🔥



Which one was your favorite? Text DUNK to 69097 to vote! pic.twitter.com/lrtNdcoFek — Team VKTRY (@TeamVKTRY) 2026年2月15日

麥克朗早在上月便宣布不參賽。儘管如此，他仍在比賽結束後透過社群曝光多記高難度灌籃構想，動作創意與爆發力兼具，讓外界紛紛討論「如果他真的上場，結果會不會不同？」不少球迷直言，今年賽事因缺少他而少了最大亮點。

最終奪冠的是邁阿密熱火前鋒強森（Keshad Johnson）。他在決賽完成4次灌籃，整體表現從穩健到驚豔皆有，成功抱回冠軍。不過，強森本季在熱火場均僅7.6分鐘上場時間，此次奪冠更像是把握舞台一戰成名。賽後他表示：「這對我來說是巨大機會，我只想展現自己的彈跳與創意，證明我屬於這個舞台。」

本屆參賽名單星味相對不足，馬刺前鋒布萊恩（Cater Bryant）、湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）與魔術新秀星二代理查森（Jase Richardson）一同參戰，但近5年入選過全明星賽的球員無一出席。近年來灌籃大賽屢被批評缺乏頂級球星參與，今年依舊由綠葉擔綱主角，話題性與競技張力難與過往黃金年代相比。

儘管未登場，27歲的麥克朗依舊是討論中心。除了華麗灌籃，他仍在為穩定立足NBA持續努力。本季在G聯盟，他場均可以拿下23.5分、3.3籃板、7.0助攻。