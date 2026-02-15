NBA／直言回味昔明星賽強度多半粉絲濾鏡 杜蘭特：根本沒那麼激烈

儘管聯盟在今年明星賽推出美國隊與世界隊的競爭模式，期盼能夠重現一如巴黎奧運金牌戰的激烈對抗，從而刺激收視率，甚至連溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都背書認為球員這一次將會打出強度，複製如奧運等級的比賽張力。

不過曾參與當年金牌戰的灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）卻是澆了一盆冷水。他被問及明星賽是否可能達到那樣的強度時直言：「不可能。」進一步解釋時，他表示：「因為那是奧運，就這麼簡單。」

生涯16次入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）則是提出自己的獨到觀點。他認為，外界對於過往明星賽對抗強度的美好回憶多少帶有粉絲濾鏡。「我覺得球迷和媒體總需要一些事情來抱怨，現在的明星賽沒有讓他們找回童年的感覺，於是就成了批評的對象。」

杜蘭特說，「老實說，我不覺得這是什麼大問題。明星週的活動本來就是慶祝籃球的時刻，大家來到這裡、走上街頭，城市充滿能量，許多傳奇球星也都回來了。」

杜蘭特(右)上季明星賽與柯瑞搭檔。 美聯社

杜蘭特透露，他甚至特地還去YouTube上回看1960年代到1990年代的明星賽影片。「我想看看所謂的高強度到底有多誇張，是不是像搶七大戰那樣激烈。結果並沒有。我不知道大家口中的那種強度在哪裡。」

儘管如此，仍有年輕球員期待不同形式的對抗。活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）今年第2次入選全明星，他坦言希望未來能回歸傳統東西區對決。「我想體驗那些偉大前輩參與過的東區對戰西區戲碼，那是歷史的一部分。我相信終究會回來。」