NBA／媒體問史上最偉大國際球員？ 約柯奇：你這是要為難我嗎？

NBA全明星週末媒體日上，丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）成為鎂光燈焦點。這位3屆MVP得主面對來自各方的提問，從養馬趣事、MVP競爭、史上最偉大國際球員，到對詹姆斯（LeBron James）生涯長青的敬佩，侃侃而談，展現一貫幽默與真誠。

談到本季MVP競爭，約柯奇大方稱讚布朗（Jaylen Brown）的表現。「他身邊少了老搭檔，但依然證明自己能帶隊，保持很高水準。得分能力很強，防守也非常出色，攻防兩端都在線。他非常全能，能穩定得分並保持統治力，球隊也穩居東部前三，他真的是非常優秀的球員。」約柯奇說。

在「NBA史上最偉大的國際球員」話題上，約柯奇一度陷入思考。他先點名諾維茨基（Dirk Nowitzki）、吉諾布里（Manu Ginobili）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），隨後又提到歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）算國際球員，名單就要調整。

「那就是諾維茨基、吉諾布里、歐拉朱旺。」他笑說自己可能漏了誰。當記者提醒還有帕克（Tony Parker）與加索（Pau Gasol）時，他也點頭認同，「這是不錯的答案，他冠軍很多，還有總決賽MVP。還有加索。你這是為難我。」至於自己是否該入列，他謙虛表示：「也許等生涯結束後吧。」

對於即將迎來第22次明星賽的詹姆斯，約柯奇給予極高評價。「你看得到，有太多球員無法保持健康，沒辦法在聯盟待這麼久。能在這個聯盟打22年，還能持續打出這樣的數據，到了這個階段依然是聯盟最好的球員之一，上場就能改變比賽，創造優勢，真的令人敬佩。」

約柯奇補充說：「聯盟裡現在有些球員才19、20歲，他卻已經打了22年。我們也許現在還感受不到，但等他退休之後，大家會更加懷念並敬佩這一切。」

至於今年全明星改為美國隊對世界隊的新賽制是否會激起更多競爭慾望，約柯奇則保持平常心。「我會像往年一樣去打，每場比賽我都一樣拼，不會因為賽制改變就特別燃起鬥志。」

他分析，世界隊可能會更講究傳球與團隊配合，而老將組別為了證明自己仍能立足聯盟，對抗性或許更強，「第三組可能灌籃最多。」

談到對年輕球員的建議，約柯奇給出簡單也真摯的答案：「享受快樂，做當下想做的事。想騎腳踏車就騎，想跳水就去跳，多嘗試，盡情開心。」