NBA／美國隊與世界隊競爭能挽救明星賽？溫班亞瑪誓言打出強度

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪。 路透社

上一次效力馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面對由美國全明星組成的豪華陣容，是在2024年巴黎奧運金牌戰。那場法國對決美國的巔峰之戰被譽為國際賽的經典戰役之一。

如今，今年NBA明星賽改採「美國隊與世界隊」的對抗新制，聯盟盼望能夠重現當時巴黎奧運的競爭張力，而溫班亞瑪甚至還公開表態，將全力讓比賽更具強度與意義。

「關鍵時刻的精彩表現、穩定紮實的打法，以及充滿能量的分享球權，」溫班亞瑪在媒體日談到如何帶動比賽強度時表示，「當你把那種能量傳遞出去，隊友會感覺自己也有責任回應你。」

溫班亞瑪強調，只要有人願意先點燃火種，比賽自然會升溫，「我對今年的走向很有信心。」

近年明星賽競爭性降低可說是備受質疑，尤其去年在印城舉行的比賽，東區以211比186擊敗西區，被外界批評為毫無對抗強度的代表作。即便賽前名人堂球星「大鳥」柏德（Larry Bird）與「J博士」（Julius Erving）親自向球員喊話，希望提升對抗性，最終仍未能扭轉外界觀感。

為了挽救低迷收視與觀戰體驗，聯盟在本屆明星賽特別改制為美國隊與世界隊對決，這被視為一次重大嘗試。

