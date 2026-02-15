NBA／「表弟」客串記者提到馬 約柯奇驚喜笑臉又成網路迷因

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）愛馬成癡早已不是新聞，在今天明星賽前的記者會上，約柯奇又一次侃侃而談有關馬的問題，特別是前隊友「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）客串記者提問，更是讓他又驚又喜，整個笑開懷，成了媒體現場一道有趣的風景。

一開始有媒體問道，如果住在德州想要買一匹馬該如何挑選時，向來熱愛賽馬的約柯奇直接笑著說：「買最好的那種就好。」記者追問如何判斷最好，他聳聳肩回答：「我也不知道……可能最貴的就是最好的吧。」這番隨興回答也引發現場笑聲。

隨後卡森斯客串記者登場，約柯奇見到熟人後突然眼前一亮，驚喜神情瞬間成了網友迷因圖的新素材，他整個人笑著看卡森斯提問：「如果每年都拿MVP，或是你所有的馬每年都贏下比賽，你會選哪一個？」

約柯奇毫不猶豫表示：「我已經有3匹馬了。如果3匹馬每年都能贏比賽，我肯定選這個。很高興看到你啊，兄弟！」訪談結束後，約柯奇還走下來和卡森斯敘舊擁抱。

約柯奇看到卡森斯笑開懷。圖截自X

約柯奇這段訪問影片很快就在網路上瘋傳，球迷網友也紛紛留言。「我真的從沒看過他笑得這麼開心」、「約胖遇到自己喜歡的球員時臉上總是洋溢喜悅」、「他真的愛他的馬勝過一切」、「好溫馨的畫面，令人會心一笑」、「他奪冠或拿MVP都沒這麼開心」、「湖人現在需要簽下卡森斯」。

卡森斯在2021-22年賽季曾短暫效力金塊，當時出賽31場，留下場均8.5分5.5籃板的表現，不過這也是他在NBA的最後一個賽季。

卡森斯後來在受訪時也曾透露自己與約柯奇的談話趣事。「他曾跟我說『老哥，我覺得我合約走完就要退休了，我只想回老家跟我的馬一起玩』，我回他『拜託！那些馬還會在啊，你就丟下3億美元不要，這還能多買幾匹馬耶。』」