快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

NBA／原本不在三分球大賽參戰名單 里拉德談奪冠：我信心滿滿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
里拉德獲得三分球大賽冠軍。 歐新社
里拉德獲得三分球大賽冠軍。 歐新社

上季季後賽傷到阿基里斯腱，拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）本季首度踏上球場就是三分球大賽，身為兩度冠軍的他在布克（Devin Booker）最後3顆彩球都失手下，以29分奪下4年來的第3冠，加入「大鳥」柏德（Larry Bird）和霍吉斯（Craig Hodges），成為史上第3位3度奪下三分球大賽冠軍的球員。

里拉德、2018年奪冠的布克和黃蜂隊菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）闖進決賽輪，第二位上場的里拉德從第二列開始連進10球，以2分差險勝布克，奪勝後比出手指手錶招牌慶祝手勢的他提到，今年的自己對這場對決更在意，「我不是抱著『喔就這樣吧』的心態，而是『我是來奪勝的，如果能給我這樣的機會，我不想上場然後第一輪只能15分就出局』。」

還沒正式回歸賽場，里拉德表示看待三分球大賽的心態就像面對一場正式比賽，決賽輪也充滿張力，壓軸出賽的布克進入最後一列彩球已經投進23分，前兩球又命中，只要再進一球就能追平比分，甚至超越里拉德，但他最後3球都落空，讓里拉德驚險寫下紀錄。

里拉德透露，最後只能聽天由命，「我當時就想『這些球不能再進了，我需要這座冠軍』，所以冠軍落到我手裡，拿到第三冠。」且他原本不在參賽陣容中，甚至和NBA行銷主管萊文（Michael Levine）的聊天中說自己可以去幫忙撿球，沒想到因為有位參賽者退出，讓他獲得第六度參加三分球大賽的機會。

「我信心滿滿的來，我狀態很好，我想就是這一年的修整，我的心態和身體都很放鬆，我知道這是回到這個舞台的機會。」里拉德提到，自己每天都進行一對一訓練，努力提升狀態和愈來愈健康，能再次和其他球員共享舞台，感覺十分興奮。

里拉德還提到，受傷後他有一段時間無法投籃，過去10個月他對醫生和訓練師提出許多問題，也和許多遭遇類似傷勢的球員像是杜蘭特（Kevin Durant）、泰托姆（Jayson Tatum）和蓋伊（Rudy Gay）討教，得到的鼓舞多於沮喪，今天的結果更是充滿正面力量，不過自己也不會躁進，會耐心復健，等待真正回歸的那一天。

延伸閱讀

NBA／本季未出賽仍奪三分球王 里拉德寫紀錄：做自己該做的事

NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍！里拉德3度登頂寫紀錄

NBA／畢斯利陷非法賭博風暴 轉戰波多黎各聯賽「壞痞兔」麾下

相關新聞

NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠

去年完成灌籃大賽3連霸的扣將麥克朗（Mac McClung）缺席今年的灌籃大賽，改由4名新秀擔任主角，馬刺隊布萊恩（Ca...

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍！里拉德3度登頂寫紀錄

NBA三分球大賽今天率先登場，第一輪就張力十足，兩位拿過冠軍的布克（Devin Booker）和里拉德（Damian L...

NBA／連兩輪飆最高分 尼克隊奪投籃大賽冠軍

投籃大賽暌違11年回歸明星賽，尼克隊在4支隊伍中脫穎而出，連兩輪都以最高分出線，再走冠軍。

NBA／「控衛之神」畫下句點！ 保羅宣布退休告別21年輝煌生涯

「就是這樣了！21年之後，我將離開籃球。」保羅（Chris Paul）在Instagram寫下這段話，語氣平靜卻充滿情感。 在NBA全明星週末揭幕之際，40歲控衛名將保羅透過社群媒體正式宣布退休

NBA／原本不在參賽名單 里拉德談奪冠：我信心滿滿

上季季後賽傷到阿基里斯腱，拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）本季首度踏上球場就是三分球大賽，身為兩度...

NBA／太陽強化側翼戰力 引進前熱火防守悍將拚季後賽門票

鳳凰城太陽在明星賽前持續補強陣容，根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，球隊已與先前效力邁阿密熱火的前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）達成一紙多年合約協議。這筆簽約

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。