NBA／太陽強化側翼戰力 引進前熱火防守悍將拚季後賽門票

鳳凰城太陽在明星賽前持續補強陣容，根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，球隊已與先前效力邁阿密熱火的前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）達成一紙多年合約協議。這筆簽約隨後也獲其經紀人戴亞尼斯（Jerry Dianis）證實。

據了解，海史密斯在做出決定前曾評估多支具備季後賽實力的球隊，最終選擇加盟目前戰績32勝23負、暫居西區前段班的太陽，力拚季後賽席次。

亞利桑納當地媒體指出，這是一份為期兩年的老將底薪合約，第2年為部分保障。這項補強讓太陽標準合約球員人數來到15人，也包含尚未歸隊的後衛安東尼（Cole Anthony）在內，同時3個雙向合約名額皆已補滿，球隊名單配置趨於完整。

29歲的海史密斯身高6呎5吋、體重220磅，過去4個賽季效力熱火，累積出賽213場，場均得到5.5分。近兩季他在外線展現穩定火力，平均每場出手3次三分球，命中率達38.8%，成為板凳端可靠的3D側翼。健康時的他以強悍防守與積極拚搶著稱。

海史密斯上季因半月板撕裂接受手術，隨後在8月被交易至布魯克林籃網。然而在傷勢持續評估的狀況下，海史密斯本季都還沒上場過，就在季中交易截止日前遭到釋出，成為自由球員。

對於膝傷恢復情況，海史密斯近日受訪時表示：「復健的過程確實漫長，但我感覺自己已經接近百分之百。我很期待回到場上，證明我仍然可以在高強度比賽中發揮影響力。」他也提到選擇太陽的原因，「這是一支正在往正確方向前進的球隊，我喜歡這裡強調防守與拚勁的文化，我想成為其中一部分。」

太陽總教練奧特（Jordan Ott）也對這筆補強表示肯定：「我們一直在尋找能夠提升防守強度、願意做苦工的球員。海史密斯正是那樣的類型，他的經驗與韌性會對球隊有所幫助。」

在奧特帶領下，戰力重整的太陽本季逐步建立起強調對抗與團隊防守的風格，此次補進海史密斯，被視為強化鋒線深度與防守輪替的重要一步。

事實上，這已是太陽近期第二筆季中補強動作。球隊在交易大限前換來柯菲（Amir Coffey），至於同在包裹中的安東尼則尚未加入輪替陣容。

太陽在明星賽之前取得32勝23敗，排名西區第7，距離第6名的灰狼和第5名的湖人仍有僅1.5場勝差，隨著傷兵逐步回歸與新援到位，球隊正全力衝刺下半季。