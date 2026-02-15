快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／本季未出賽仍奪三分球王 里拉德寫紀錄：做自己該做的事

中央社／ 綜合外電報導
里拉德生涯第3度贏得三分球大賽冠軍，追平紀錄。 路透社
里拉德生涯第3度贏得三分球大賽冠軍，追平紀錄。 路透社

明星賽今天進行三分球大賽，本季因左腳跟腱撕裂休養、尚未出賽的里拉德（Damian Lillard），獲得聯盟特別批准參賽，並展現頂尖長射實力，生涯第3度獲此殊榮，追平大賽紀錄。

美聯社、法新社等外媒報導，這是現年35歲的里拉德在2023、2024年連續贏得三分球大賽後，第3度奪冠。他與「大鳥」柏德（LarryBird）、「三分球王」霍吉斯（Craig Hodges）並列史上最多。

去年奪冠的邁阿密熱火後衛球星赫洛（Tyler Herro），今年並未參賽。

首輪時，效力鳳凰城太陽、曾於2018年奪下三分球大賽冠軍的布克（Devin Booker）以30分居首；披掛波特蘭拓荒者戰袍的里拉德與夏洛特黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）同以27分並列第2，晉級決賽。

到了決賽，里拉德拿下29分，險勝後繼乏力、最終以27分作收的布克。克努佩爾以17分位居第3。

里拉德去年季後賽受傷後被密爾瓦基公鹿釋出，隨後與生涯前11季所效力的拓荒者再度簽約。

里拉德目前雖因受傷休養而未能替拓荒者打過例行賽。不過，他告訴NBA，如果需要，他願意為了三分球賽上場。

他說：「我參加這些比賽，就是想不斷累積自己的傳奇、聲望，做自己該做的事。我獲得了這個機會，也把握住了。」

決賽期間，里拉德手感發燙，現場球迷紛紛舉起紅傘，象徵他連續命中，「下起三分雨」。

除了搶下決賽3席的里拉德、布克與克努佩爾，另外參與首輪但遭淘汰的5人分別是克里夫蘭騎士的米契爾（Donovan Mitchell）、費城76人的馬克西（Tyrese Maxey）、丹佛金塊的穆雷（Jamal Murray）、密爾瓦基公鹿的波提斯（Bobby Portis Jr）及邁阿密熱火的鮑威爾（Norman Powell）。

延伸閱讀

NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠

NBA／連兩輪飆最高分 尼克隊奪投籃大賽冠軍

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍！里拉德3度登頂寫紀錄

NBA／名球評怒轟爵士「故意輸球」 直言聯盟該重罰500萬美元

相關新聞

NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠

去年完成灌籃大賽3連霸的扣將麥克朗（Mac McClung）缺席今年的灌籃大賽，改由4名新秀擔任主角，馬刺隊布萊恩（Ca...

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍！里拉德3度登頂寫紀錄

NBA三分球大賽今天率先登場，第一輪就張力十足，兩位拿過冠軍的布克（Devin Booker）和里拉德（Damian L...

NBA／連兩輪飆最高分 尼克隊奪投籃大賽冠軍

投籃大賽暌違11年回歸明星賽，尼克隊在4支隊伍中脫穎而出，連兩輪都以最高分出線，再走冠軍。

NBA／「控衛之神」畫下句點！ 保羅宣布退休告別21年輝煌生涯

「就是這樣了！21年之後，我將離開籃球。」保羅（Chris Paul）在Instagram寫下這段話，語氣平靜卻充滿情感。 在NBA全明星週末揭幕之際，40歲控衛名將保羅透過社群媒體正式宣布退休

NBA／原本不在三分球大賽參戰名單 里拉德談奪冠：我信心滿滿

上季季後賽傷到阿基里斯腱，拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）本季首度踏上球場就是三分球大賽，身為兩度...

NBA／太陽強化側翼戰力 引進前熱火防守悍將拚季後賽門票

鳳凰城太陽在明星賽前持續補強陣容，根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，球隊已與先前效力邁阿密熱火的前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）達成一紙多年合約協議。這筆簽約

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。