NBA／本季未出賽仍奪三分球王 里拉德寫紀錄：做自己該做的事

明星賽今天進行三分球大賽，本季因左腳跟腱撕裂休養、尚未出賽的里拉德（Damian Lillard），獲得聯盟特別批准參賽，並展現頂尖長射實力，生涯第3度獲此殊榮，追平大賽紀錄。

美聯社、法新社等外媒報導，這是現年35歲的里拉德在2023、2024年連續贏得三分球大賽後，第3度奪冠。他與「大鳥」柏德（LarryBird）、「三分球王」霍吉斯（Craig Hodges）並列史上最多。

去年奪冠的邁阿密熱火後衛球星赫洛（Tyler Herro），今年並未參賽。

首輪時，效力鳳凰城太陽、曾於2018年奪下三分球大賽冠軍的布克（Devin Booker）以30分居首；披掛波特蘭拓荒者戰袍的里拉德與夏洛特黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）同以27分並列第2，晉級決賽。

到了決賽，里拉德拿下29分，險勝後繼乏力、最終以27分作收的布克。克努佩爾以17分位居第3。

里拉德去年季後賽受傷後被密爾瓦基公鹿釋出，隨後與生涯前11季所效力的拓荒者再度簽約。

里拉德目前雖因受傷休養而未能替拓荒者打過例行賽。不過，他告訴NBA，如果需要，他願意為了三分球賽上場。

他說：「我參加這些比賽，就是想不斷累積自己的傳奇、聲望，做自己該做的事。我獲得了這個機會，也把握住了。」

決賽期間，里拉德手感發燙，現場球迷紛紛舉起紅傘，象徵他連續命中，「下起三分雨」。

除了搶下決賽3席的里拉德、布克與克努佩爾，另外參與首輪但遭淘汰的5人分別是克里夫蘭騎士的米契爾（Donovan Mitchell）、費城76人的馬克西（Tyrese Maxey）、丹佛金塊的穆雷（Jamal Murray）、密爾瓦基公鹿的波提斯（Bobby Portis Jr）及邁阿密熱火的鮑威爾（Norman Powell）。