NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
Miami Heat forward Keshad Johnson holds the winner's trophy after winning the slam dunk contest at the NBA basketball All-Star weekend festivities Saturday, Feb. 14, 2026, in Inglewood, Calif. (AP Photo/Mark J. Terrill) 美國聯合通訊社
去年完成灌籃大賽3連霸的扣將麥克朗（Mac McClung）缺席今年的灌籃大賽，改由4名新秀擔任主角，馬刺隊布萊恩（Carter Bryant）和熱火隊強森（Keshad Johnson）晉級決賽，布萊恩雖獲得全場唯一的滿分，但第二灌草草收尾，讓祭出各種舞步的強森帶走金盃。

「後麥克朗時期」的灌籃大賽參賽者包括馬刺隊布萊恩、魔術隊理查森（Jase Richardson）、熱火隊強森和湖人隊中鋒海斯（Jaxson Hayes），其中理查森是「名門之後」，父親老理查森（Jason Richardson）是2002與2003年灌籃大賽冠軍。

不過理查森今天第二灌幾次嘗試都失敗，其中一次更是落地跌倒、後腦勺著地，場面一陣尷尬，最終他也沒能晉級，和海斯首輪遭淘汰。

每一段出場都結合舞蹈的強森，決賽輪第一灌從底線出發，胯下灌籃還拉到籃框第一測，獲得49.6高分，不過同樣使用胯下招數的布萊恩起跳更遠且也一次成功，獲得今年灌籃大賽第一個50分滿分。

強森第二灌的車輪灌籃只有47.8分，壓軸登場的布萊恩只要拿47.5分就能帶走冠軍，但他最後一灌打算祭出地板後胯下拉竿灌籃卻連續失手，最終只能以相對簡單的360度灌籃收尾，只拿下43分，讓充滿律動感的強森驚喜奪冠。

強森驚喜捧冠後受訪提到，想告訴孩子們，不要害怕做夢，自己就是勇敢做夢的例子。

