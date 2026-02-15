NBA／連兩輪飆最高分 尼克隊奪投籃大賽冠軍

投籃大賽暌違11年回歸明星賽，尼克隊在4支隊伍中脫穎而出，連兩輪都以最高分出線，再走冠軍。

投籃大賽共4隊與會，限時1分70秒內，隊伍中的2位現役和1位退役選手要在7個位置都要出手，壓軸點投到時間終了為止，由分數最高的兩支隊伍晉級決賽輪。

今年參戰的4支隊伍有尼克隊（Team Knicks），由尼克現役球星布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）加上前球星休士頓（Allan Houston）組成；全明星隊（Team All-Star）包括暴龍隊巴恩斯（Scottie Barnes），衛冕總冠軍雷霆的中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），以及3屆全明星退役名將漢米爾頓（Richard Hamilton）；哈波隊（Team Harper）由5屆總冠軍得主老哈波（Ron Harper Sr.）領軍，外加塞爾蒂克隊的兒子小哈波（Ron Harper Jr.），以及馬刺隊的哈波（Dylan Harper）；卡麥隆隊（Team Cameron）來自杜克大學校友，由老鷹隊強生（Jalen Johnson）、剛完成三分球大賽的黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel），以及征戰聯盟14年的退役名人馬蓋提（Corey Maggette）。

第一輪由卡麥隆隊和尼克隊取得晉級，決賽輪先上場的卡麥隆隊，馬蓋提在壓軸的4分球更飆進3球，取得38分的高分。

壓軸上陣的尼克隊延續第一輪好手感，轟進47分，連兩輪都以最高分抱走冠軍。