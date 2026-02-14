NBA／名球評怒轟爵士「故意輸球」 直言聯盟該重罰500萬美元

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬卡南。 路透社
聯盟日前宣布，對爵士開罰50萬美元、對溜馬開罰10萬美元，理由是「近期比賽陣容管理不當」，涉及在可競爭的比賽中讓健康主力球員提前退場或輪休。此舉立即引發討論，前NBA球員、現任球評柏金斯（Kendrick Perkins）更在節目上怒斥，認為罰款金額過輕，直言應重罰500萬美元（約1.57億台幣）。

NBA總裁席佛（Adam Silver）在聲明中指出，將選秀順位置於勝利之上，「破壞了NBA競爭的基礎」，並強調若類似「擺爛」行為持續發生，聯盟將採取更進一步措施，董事會也會研究「額外監管手段」以遏止球隊刻意輸球。

此次風波焦點落在爵士。聯盟特別點名，2月7日對陣魔術以及2月9日迎戰熱火的比賽中，爵士在比分膠著情況下，第四節撤下先發主將馬卡南（Lauri Markkanen）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）。兩人當時並無傷病紀錄，卻未在決勝時刻上場，引發外界質疑。

柏金斯在《NBA Today》節目中火力全開：「我希望席佛罰他們500萬美元，因為他們不尊重籃球這項運動。別再用『擺爛』這種好聽的詞了，這根本就是故意輸球。你在世界上最具競爭性的運動之一裡，教球員去輸球，這說不過去。」

他語氣激動地補充：「在這種層級的聯盟，你應該每天上場拚勝利，而不是教年輕人如何輸球。」

爵士目前戰績18勝38負，排名聯盟倒數第6，值得注意的是，爵士今年首輪選秀權是前8順位保護。也因此為了確保手上的首輪籤不會平白失去，外界普遍認為，球隊此舉與瞄準2026年選秀高順位有關。不過在這樣的前提下，柏金斯並不買帳，他直言2026年選秀並沒有劃時代的天才值得刻意輸球。

「這屆選秀沒有那種世代級球員，」柏金斯說，「有不錯的建隊基石嗎？當然有。但沒有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、沒有詹姆斯（LeBron James）那種等級的球員。為了這樣的選秀去故意輸球？我完全不同意。」

事實上，「擺爛」現象並非爵士與溜馬專屬。本季包括籃網等隊也曾被質疑在可贏比賽中讓健康球員休兵。聯盟過去雖透過調整樂透抽籤機率試圖抑制刻意輸球，但成效有限。部分專家認為，單靠罰款難以真正改變行為，因為對某些球隊而言，這只是經營成本的一部分。

不過，席佛此次公開表態，被視為向各隊釋放強烈訊號。聯盟核心價值在於競爭與公平，如果球迷察覺場上產品並非全力爭勝，信任感將逐漸流失。

柏金斯最後強調：「競爭是這個聯盟的命脈。如果NBA想保持吸引力，就必須讓『努力贏球』成為最聰明的策略，而不只是道德上的選擇。」

