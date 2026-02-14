NBA／新秀挑戰賽認真打！ 費城菜鳥奪MVP：卡特教練要我保持侵略性

當外界擔心全明星週末開場的新秀挑戰賽流於表演性質時，76人菜鳥埃奇庫姆（VJ Edgecombe）用行動粉碎冷漠氛圍。這位費城新星在「Intuit Dome」火力全開，不僅率領卡特隊奪冠，更抱回MVP大獎，為週末盛會揭開充滿競爭張力的序幕。

決賽採目標得分制，先達25分者勝出。比賽進入最後關鍵時刻，埃奇庫姆穩穩站上罰球線命中2罰，將球隊推進至25分門檻，以些微差距擊敗由安東尼（Carmelo Anthony）領軍的隊伍，替卡特（Vince Carter）拿下勝利。

稍早的準決賽對上由麥格瑞迪（Tracy McGrady）選出的隊伍時，埃奇庫姆更在決勝階段連拿最後10分，全場攻下17分，占全隊41分中的近半火力，展現強烈勝負心。賽後他臉上掛滿笑容，但談到比賽態度卻格外認真。

The 2026 @CastrolUSA Rising Stars MVP…



VJ EDGECOMBE 🏆



He becomes the third player in @sixers franchise history to win Castrol Rising Stars MVP, joining Andre Iguodala (2006) and Allen Iverson (1997)! pic.twitter.com/ny4g7qPcNF — NBA (@NBA) 2026年2月14日

「賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）昨晚跟我們說，『為什麼不全力打球？』今天練習後我們就決定，要好好競爭，」埃奇庫姆表示，「卡特教練也一直要我保持侵略性。」

現年78歲的傳奇中鋒賈霸在前一晚與年輕球員分享心路歷程，談到自己進入NBA的過程、與李小龍（Bruce Lee）的交流，以及如何透過聯盟平台經營個人品牌。他的一句「我不一定知道你們所有人的名字，但我熱愛你們的球風」深深觸動在場球員。

「那感覺像作夢一樣，」埃奇庫姆回憶與賈霸互動時說，「他是那種獨一無二的等級，和喬丹（Michael Jordan）一樣的籃球傳奇。他願意回來鼓勵我們，代表他真的在乎這項運動與後輩球員。我們只能努力走在他鋪好的道路上。」

SEMIFINALS vs. Team T-Mac: W (41-36)

CHAMPIONSHIP vs. Team Melo: W (25-24)



Highlights from Team Vince en route to becoming the 2026 @CastrolUSA Rising Stars Champions 🏆 pic.twitter.com/OMdzTwSqJm — NBA (@NBA) 2026年2月14日

卡特隊陣容還包括鵜鶘新秀昆恩（Derik Queen）、公牛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）與巫師側翼喬治（Kyshawn George）等潛力股。布澤利斯直言：「我們是來贏球的，不是來輕鬆打打而已。」

埃奇庫姆也毫不掩飾自己的求勝慾望：「我想贏，我真的很討厭輸球。我們要讓比賽值得大家花時間觀看。」

這場比賽節奏明快，但競爭強度明顯高於外界預期。卡特在場邊對球員要求嚴格，希望替整個週末活動定調。埃奇庫姆說：「我們有機會贏下全部，為什麼不上場把它拿下？這要歸功於隊友，我們全都投入其中。」

Tyrese Maxey acted like a "proud dad" when V.J. Edgecombe won the Rising Stars' MVP 😂



Proud teammate!! ❤️ pic.twitter.com/ac0yP8qJRI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2026年2月14日

事實上，埃奇庫姆本季早已嶄露頭角。開幕戰對塞爾蒂克就轟下34分，在馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）與喬治（Paul George）等主力光環下，他依舊繳出場均14.9分、5.4籃板與4.1助攻的全面數據。此役馬克西也坐在場邊力挺隊友。

「他說如果我不上場拚命打，他就不來看了，」埃奇庫姆笑說，「我不想浪費他的時間，他可是全明星，一定還有很多事能做。」

談到未來是否有機會站上全明星正賽舞台，埃奇庫姆語氣謙遜卻充滿渴望：「如果有一天能成為全明星，那會是莫大祝福。我絕對不會把那視為理所當然，我會好好珍惜。」