NBA／畢斯利陷非法賭博風暴 轉戰波多黎各聯賽「壞痞兔」麾下

正處於涉賭調查風暴中的射手畢斯利（Malik Beasley），傳出已經與葛萊美獎得主「壞痞兔」（Bad Bunny）所擁有的波多黎各職籃球隊桑圖爾塞蟹隊（Santurce Crabbers）簽約。該隊隸屬於波多黎各最高級別聯賽「Baloncesto Superior Nacional（BSN）」，新賽季將於3月開打。

這份合約將讓28歲的畢斯利在等待NBA調查結果期間，持續保持比賽狀態，也為2026年再次投入自由市場提前鋪路。畢斯利方面透過相關人士表示，他希望藉由實戰表現證明自身價值，「我現在唯一能控制的就是上場打球，把專注力放在籃球上，其他的就交給時間。」

Free agent Malik Beasley has signed a deal to play in Puerto Rico for Grammy Award-winning artist Bad Bunny's team Santurce Crabbers, both parties tell ESPN. The team's season begins in March. Beasley has been under NBA and FBI investigations for gambling allegations. pic.twitter.com/HCBWUbWZj9 — Shams Charania (@ShamsCharania) 2026年2月13日

畢斯利自去年起便因涉嫌不當賭博行為而接受NBA調查。根據報導，調查起因於2023-24賽季期間，當時效力於公鹿的畢斯利被指涉及NBA比賽及球員數據相關的投注行為。2024年6月29日，ESPN披露他已遭美國紐約東區聯邦檢察官辦公室調查，消息曝光的隔天正值NBA自由市場正式開啟前夕，導致原本進行中的合約談判與報價全數暫停。當時聯盟表示正配合相關調查。

兩個月後，畢斯利的律師哈尼（Steve Haney）向ESPN澄清，畢斯利並非聯邦調查的目標人物，也未遭到起訴。該起聯邦案件已導致前NBA球員波特（Jontay Porter）涉及的賭博計畫出現4人認罪。哈尼當時強調：「畢斯利沒有被起訴，也不是調查對象，我們會持續配合並相信真相會水落石出。」

Malik Beasley has agreed to a contract to play for Puerto Rico’s Santurce Crabbers, a team owned by Bad Bunny, per @ShamsCharania.



Beasley, who last played for the Pistons, has not signed with another NBA team since being investigated by the NBA and FBI for alleged gambling, pic.twitter.com/9veMEShYcU — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2026年2月13日

根據運彩產業消息人士指出，至少有1家美國運動博彩業者自2024年1月起便偵測到與畢斯利個人數據相關的異常投注動向。該人士舉例，2024年1月31日公鹿對上拓荒者的比賽中，投注畢斯利籃板數低於2.5顆的賠率在賽前出現明顯變動，從約+120急速降至-250，顯示大量資金湧入「小分」選項。不過該場比賽畢斯利最終抓下6個籃板，使得這些異常投注全數落空。

儘管場外風波不斷，畢斯利上季在活塞仍繳出亮眼成績，場均攻下16.3分，三分球命中率達41.6%，並以單季319顆三分球刷新隊史紀錄，展現頂尖外線火力。聯盟圈內人士分析，只要調查結果對他有利，畢斯利仍具備吸引NBA球隊報價的實力。

如今選擇前往波多黎各延續職業生涯，對畢斯利而言既是過渡期也是重新出發的機會。桑圖爾塞蟹隊近年在「壞痞兔」加持下話題十足，球隊管理層表示歡迎畢斯利加入，「我們相信他仍然是高水準的得分手，也期待他為球隊帶來經驗與競爭力。」