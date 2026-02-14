NBA／球鞋銷售破千萬雙！湯普森簽終身代言合約 加入喬丹等巨星行列

獨行俠神射手湯普森（Klay Thompson）正式與中國運動品牌安踏（ANTA）簽下終身代言合約，為雙方長達12年的合作關係寫下歷史性里程碑。這項消息於比佛利山莊北美首間旗艦店開幕儀式上公開宣布，適逢2026年NBA全明星週末在洛杉磯登場，讓籃球圈與球鞋產業的焦點同時匯聚於此。

現場氣氛宛如一場慶功典禮。湯普森身穿特製「Klay For Life」紀念外套，在品牌執行長徐陽（Samuel Xu）陪同下完成象徵儀式，並接過特別打造的銀色KT11「Make it Forever」配色戰靴。鞋身融入鑽石細節設計，象徵雙方合作歷程的堅定與長久，也代表這段關係從商業合作升華為品牌傳承。

BREAKING: Klay Thompson signs a Lifetime deal with ANTA ✍️ pic.twitter.com/rdVyB7xbCQ — House of Heat° (@houseofheat) 2026年2月13日

回顧雙方緣起，湯普森早在2014年、NBA生涯第4個賽季前便與安踏簽約。2015年12月推出首雙簽名鞋KT1，2017年再簽下1紙為期10年、總值最高達8000萬美元的延長合約。如今升級為終身合作，不僅代表品牌對他市場價值的最高肯定，也象徵其個人IP正式進入「傳奇級」定位。

「當時是ANTA在賭我，我也在賭他們，這真的是天作之合，」湯普森在接受球鞋產業記者德保拉（Nick DePaula）專訪時表示。「當我開始穿上ANTA後，我的職業生涯就此起飛。我打破紀錄、贏得總冠軍、入選全明星，還打進奧運金牌戰。我非常感謝他們一路以來的支持。」

Kyrie Irving and Klay Thompson pulled up to the grand opening of ANTA’s new Beverly Hills flagship store, its first in the U.S. 👀🔥 pic.twitter.com/ta65ePBEFT — Nice Kicks (@nicekicks) 2026年2月13日

談到多年來在亞洲與全球市場的推廣經歷，湯普森語氣格外真摯：「我在亞洲、菲律賓，以及世界各地的時光都非常特別。能夠推廣籃球、看到球迷的熱情，這一切我從不視為理所當然，我會珍惜一輩子。」湯普森也因多次造訪中國並深受球迷喜愛，他被暱稱為「中國湯神」，品牌影響力遠超賽場。

KT系列至今已推出至KT11版本，全球銷量突破1000萬雙，部分統計更指出已超過1100萬雙，成為中國專業籃球鞋發展史上最具代表性的產品線之一。這條簽名鞋系列的成長軌跡，幾乎與中國本土高性能籃球鞋市場的崛起同步，也奠定湯普森在全球運動鞋市場的重要地位。

BREAKING: Klay Thompson has signed a Lifetime Deal with ANTA. 📄✍️



After selling more than 10 Million “KT” sneakers during their 12-year long partnership to date, Thompson & ANTA are now locked in to a new long-term legacy deal that will extend beyond his playing career. pic.twitter.com/a6x13UHTZA — Nick DePaula (@NickDePaula) 2026年2月13日

從球場成就來看，湯普森至今已經奪下4座NBA總冠軍、5度入選全明星、2次入選年度最佳陣容，生涯三分球命中數達2837顆，高居NBA史上第4位。

這份終身合約，也讓湯普森加入喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）、韋德（Dwyane Wade）等行列，成為少數擁有「終身球鞋合約」的球星。

根據合約內容，湯普森並未像喬丹或韋德那樣成立獨立子品牌，而是確立KT簽名鞋系列與分潤機制長期延續，並持續參與產品設計與科技創新。他未來也將成為最早穿上安踏最新科技鞋款的代表性球員，同時個人專屬服飾線將進行風格轉型。