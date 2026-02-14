NBA／名人賽滿滿台灣味！林書豪轟致勝「8分球」 CORTIS趙雨凡帥氣演出

2026年NBA全明星週末在洛杉磯揭開序幕，率先登場的名人賽上演罕見戲碼，林書豪重返NBA賽場在末節命中一記神奇「8分球」，重現當年「林來瘋」風采，帶領由公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）所執教的隊伍以65比58擊敗由演員安德森（Anthony Anderson）領軍的球隊。

這場比賽因為特殊規則而話題十足。大會在場上設置由洋芋片品牌贊助的「4分線」，位置比一般三分線更遠，呈現波浪狀圍繞外圍。此外，第四節教練還能啟動名為「Double Time」的雙倍得分按鈕，在限定時間內所有進球得分翻倍。

比賽進入決勝節時，「字母哥」果斷按下雙倍按鈕，他表示：「確實是我決定按下那個按鈕。」當時球隊先靠弗林（Rome Flynn）罰進1球取得2分（在雙倍時間下計為2分），隨後林書豪看準時機退到波浪形4分線外果斷出手命中。原本4分在雙倍時間加乘下成為8分，一舉將原本僅2分的領先差距擴大為10分，徹底扭轉戰局。

JEREMY LIN 8-POINT SHOT.



WOW. pic.twitter.com/rymEJ15wP6 — NBA (@NBA) 2026年2月14日

這記8分球堪稱籃球場上前所未見的歷史性時刻，也幾乎不可能再次重演，讓現場氣氛瞬間沸騰。

林書豪全場攻下12分，中國藝人王鶴棣貢獻10分，同樣扮演重要角色。弗林則以17分表現連續第2年榮膺名人賽最有價值球員（MVP）。對手陣中身高229公分的佛爾（Tacko Fall）攻下20分，洛杉磯電光隊外接手艾倫（Keenan Allen）也投進1記價值4分的超遠投並在第二節掀起得分高潮，最終拿下18分。

Cortis' FULL halftime performance at the @RUFFLES Celeb Game 🎤🎶 pic.twitter.com/KjVwmtnWVC — NBA (@NBA) 2026年2月14日

比賽地點選在昔日洛杉磯湖人「Showtime」時代主場論壇球館（The Forum）。湖人於1999年搬遷至市中心後，這座球館如今在快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）名下更換贊助名稱，主要作為演唱會與娛樂活動場地使用。本場賽事讓籃球重返這座歷史場館，也為全明星週末增添懷舊色彩。

開場跳球由馬刺新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擔任嘉賓拋球，Team Giannis的珍娜班迪（Jenna Bandy）與Team Anthony的艾德里安努涅茲（Adrien Nunez）爭球揭開序幕。中場表演則由韓國男團CORTIS帶來演出，熱唱洗腦神曲〈GO!〉，這是名人賽史上首次迎來K-pop團體登台，而團員趙雨凡James更成為第一位踏上NBA名人賽舞台的土生土長台灣人。

韓國男團CORTIS成為首個在NBA名人賽表演的K-pop團體。圖中為來自台灣的趙雨凡James。 法新社

場上也不乏話題人物。曾是2000年NCAA冠軍控衛的鳳凰城太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia），與黃蜂股東瑞克施諾爾（Rick Schnall）兩位年過半百的企業家同場競技，伊許比亞還在首節罰球命中，重溫昔日密西根州大球員時期身手。黃蜂與獨行俠吉祥物則在第三節輪番擔任「第六人」，限定只能在後場活動，增添娛樂效果。

Tacko Fall standing next to Victor Wembanyama. 🤯



pic.twitter.com/Sdo4MPSk7j — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2026年2月14日

值得一提的是，因小腿拉傷自1月23日起缺陣的安戴托昆波將不會出戰明星賽正賽，不過他這場比賽擔任教練，兩位兄弟大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）與小安戴托昆波（Alex Antetokounmpo）則是擔任助理教練。此外，道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）也加入教練團行列。

林書豪賽後特別提到貝茲在中場休息時的激勵談話帶來幫助，「他真的很懂籃球，」林書豪表示。