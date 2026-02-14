NBA／「控衛之神」畫下句點！ 保羅宣布退休告別21年輝煌生涯

「就是這樣了！21年之後，我將離開籃球。」保羅（Chris Paul）在Instagram寫下這段話，語氣平靜卻充滿情感。

在NBA全明星週末揭幕之際，40歲控衛名將保羅透過社群媒體正式宣布退休，為自己長達21年的職業生涯劃下句點。

這位被譽為「控衛之神」的傳奇球星，早在本季開始前就曾透露，這將是他生涯第21個、也是最後一個NBA賽季。而當天稍早，他才剛被多倫多暴龍裁掉。暴龍是在2月4日透過交易自洛杉磯快艇換回他，但球隊並未要求他報到，也在交易截止日前積極尋求轉手可能。

外界原本好奇，這位維克森林大學傳奇是否會加盟其他球隊，力拚生涯從未得到的一大榮耀——一座NBA總冠軍。然而答案已經揭曉：保羅決定就此告別賽場。

保羅去年夏天曾表示，過去幾年他很討厭因為比賽而錯過孩子的重要時刻，如今他終於可以把更多時間奉獻給家人與其他人生規劃。

「現在是時候以不同方式為他人付出、為他人出現了。」保羅寫道。

回顧保羅的輝煌履歷，他12度入選明星賽、11次入選年度最佳陣容、9次入選年度最佳防守陣容，榮獲2006年最佳新秀，兩度摘下奧運金牌，名列75大球星。

生涯累積12552次助攻與2728次抄截，兩項數據皆高居NBA歷史第2位；他更是史上首位達成至少20000分與10000次助攻的球員，歷史上僅有詹姆斯（LeBron James）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）能夠達成。

保羅選擇在全明星週末首日宣布退休，地點正是快艇主場。NBA總裁席佛（Adam Silver）隨即發表聲明致敬：「在21個非凡賽季後，保羅以NBA史上最偉大控衛之一的身份退休，同時也是我們這項運動真正的守護者。從踏入聯盟那一刻起，他便以聰明的組織能力、頂尖的競爭精神與強烈的職業道德脫穎而出。他也在球員工會主席任內投入大量時間與精力，提出深思熟慮且有原則的觀點，強化我們的比賽與商業發展。他代表球員的領導至關重要，無論是在集體談判協議的協商、帶領聯盟度過疫情、處理重要社會議題等方面，都發揮了巨大作用。」

席佛補充道：「我代表NBA祝賀保羅擁有一段非凡的職業生涯，並感謝他的友誼、合作以及對這項運動長遠的貢獻。」

🚨 OFICIAL 🚨



Chris Paul ha anunciado su retirada del baloncesto



🔷 21 temporadas NBA

🔷 12 veces All-Star

🔷 1 MVP All-Star Game

🔷 11 veces All-NBA

🔷 9 veces All-Defensive

🔷 Rookie del Año

🔷 Elegido dentro de los 75 mejores jugadores de la historia

pic.twitter.com/kE4R3XL3VB — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) 2026年2月13日

事實上，保羅本季在快艇的結局並不完美。去年12月初，他與球隊突然分道揚鑣，據傳在離隊前數週，他與總教練泰隆魯（Tyronn Lue）之間已無溝通。保羅後來受訪時表示，他對這次分手「內心平靜」，並期待人生下一篇章。然而，12月1日代表快艇出賽的那場比賽，最終竟成為他NBA生涯的最後一戰。

回顧他與快艇的淵源，2011年至2017年間，保羅帶領球隊締造6個勝多敗少的賽季，奪下隊史前兩座太平洋組冠軍，3度贏得季後賽系列賽，被視為隊史最具代表性的球星之一。去年7月他以自由球員身分重返洛杉磯，一度讓球迷滿懷期待，但這段重逢最終短暫而匆促地畫下句點。

「雖然作為『NBA球員』的篇章已經結束，但籃球早已深植在我生命的DNA裡，跨越了3個十年。」保羅寫道，「說出這句話真的很瘋狂！能以打籃球為職業是一種難以置信的祝福，同時也伴隨著巨大的責任，而我全心擁抱這一切。」

在21年職業生涯中，保羅先後效力紐奧良、休士頓、奧克拉荷馬城、鳳凰城、金州、聖安東尼奧與洛城等球隊，近4年更陸續輾轉4支不同球隊。

保羅是NBA史上7位至少征戰21個賽季的球員之一。事實上，他也已經提前成為名人堂成員，在2008年奧運「救贖之隊」已入選2025年名人堂班底，而以他的璀璨生涯成就，不久之後他也將以個人身分登上這座殿堂

除此之外保羅生涯總薪資突破4億美元，是NBA史上僅6位達成此門檻的球員之一。

保羅就曾感性談到：「我從4歲就開始打籃球，除了家人，沒有任何事物比這份投入與努力更讓我快樂。這就是為什麼我們能把一項孩子的遊戲，活成一輩子的志業。」

21載歲月轉瞬而過，總冠軍或許始終與他擦肩，但在控衛這個位置上，保羅早已留下無可撼動的歷史地位。如今，他選擇把時間還給家人與人生其他角色，也讓屬於「控衛之神」的時代，正式落幕。