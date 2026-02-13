NBA／「忠誠」被過度神化！哈登：我們只是被放大檢視

被交易到騎士隊的「大鬍子」哈登（James Harden），在完成主場首秀後，直言自己對NBA所謂的「忠誠」已有不同體悟，並坦言這個概念在現今聯盟中被過度神化。

賽後受訪時，哈登花了將近一分半的時間，談論自己如今看待NBA生態的心態轉變，「所謂的忠誠，我覺得有點被誇大了。說到底，這就是一門生意。」

此外，哈登指出球員與管理層其實都身處同一個現實環境，「這牽涉到很多金錢，不只發生在NBA，一般上班族也會遇到類似狀況，只是我們被放大檢視而已。」

在交易大限截止日前，哈登被快艇送往騎士，並換回控衛葛蘭德（Darius Garland）和一個二輪選秀權。這也讓他在17年的NBA生涯中，累積被交易次數來到5次。

哈登進一步補充，「如果一名球員表現不好，或是不在球隊未來藍圖裡，管理層有些人也得做好自己的工作，並且想保住飯碗，所以他們會覺得必須做出對自己工作最有利的決定，於是把球員交易出去。管理層也會為老闆與球隊做最好的選擇。事情永遠都有兩面。」

事實上，這是哈登近6個賽季以來所效力的第5支球隊。根據報導指出，快艇不願在本季結束後提供一份高薪合約，是哈登離隊的重大原因。哈登上季與快艇簽下一份總值8150萬美元的「1+1」合約，下賽季為4230萬美元的球員選項，其中僅保障1330萬美元。

對此，哈登補充道，「對我來說，一直都是專注在爭奪總冠軍，同時確保家人在財務上無後顧之憂。我在金錢上其實做出過不少犧牲，只是這些未必被大家看到。」

「但我對自己的選擇感到滿足也很開心。至少擁有機會能夠爭冠，並且靠著長期保持高水準、健康地出賽而獲得報酬，這都很重要。」

加盟騎士後，哈登出賽3場，平均上陣32.2分鐘，繳出19.3分、5.3籃板、8.7助攻、1.3火鍋的成績，三分命中率高達42.1%，整體投籃命中率更是來到45.5%。