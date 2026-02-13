NBA／大嘴米勒爆冷預測？ 克努佩爾將成三分球大賽最大黑馬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA名人堂射手米勒大膽預測，克努佩爾將會奪下三分球大冠軍。 美聯社。
NBA名人堂射手米勒（Reggie Miller）近日針對即將登場的2026年NBA全明星三分球大賽給出大膽預測，直言奪冠人選並非76人馬克西（Tyrese Maxey）或是騎士米契爾（Donovan Mitchell），而是黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）。

根據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）轉述，米勒在《NBC Sports》媒體電話會議中點名克努佩爾，認為他將在競爭激烈的三分球大賽中脫穎而出，甚至看好他力壓太陽隊球星布克（Devin Booker）與明星後衛里拉德（Damian Lillard）等射手。

克努佩爾本季以新秀之姿迅速嶄露頭角，場均可攻下18.9 分，三分命中率高達43.1%，每場能投進3.4顆三分球，成為本季唯一場均能繳出「18分、43%三分命中率」的球員，成為黃蜂能持續卡位東區季後賽的重要戰力。

值得一提的是，在生涯前40場比賽中，克努佩爾投進了137顆三分球，成為NBA史上最快達成「生涯百顆三分」里程碑的球員，僅用29場打破原紀錄持有者馬卡南（Lauri Markkanen）的41場。

此外，克努佩爾僅用42場比賽就攻下生涯第800分，打破了隊友小鮑爾（LaMelo Ball）保持的隊史紀錄，放眼2020年後，更是只有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、班凱羅（Paolo Banchero）與威廉森Zion Williamson）這三位狀元郎曾達成同樣成就。

克努佩爾 米勒 黃蜂 小鮑爾 威廉森 布克 騎士 Zion Williamson Victor Wembanyama

