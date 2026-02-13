NBA／詹姆斯打破史上最老「大三元」紀錄 瑞迪克：長達23年巔峰期

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯今日創下聯盟史上最老「大三元」紀錄。 路透。
湖人今日以124：104擊敗來訪的獨行俠，不僅在全明星周前以勝利坐收，更見證當家球星詹姆斯LeBron James）創下聯盟史上最老「大三元」紀錄。不過，對於湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）而言，真正讓他感到震撼的，並不只是數據或紀錄本身。

「我從不把他的偉大視為理所當然，因為我每天都看在眼裡。比起他成為『史上最年長完成某項紀錄的球員』，真正令人敬佩的是，在生涯第23個賽季，他仍然如此在乎每一天、每一場比賽。」

此役，現年41歲的詹姆斯攻下28分、12助攻、10籃板的「大三元」成績，也以41歲45天創下聯盟史上最老「大三元」紀錄，更是暌違一年再度有「大三元」進帳。

不僅如此，詹姆斯甚至打破前湖人名將「郵差」馬龍（Karl Malone）所保持的紀錄，當時他在40歲那年效力湖人時，曾以10分、11籃板、10助攻完成此成就。

「他會繼續刷新紀錄、繼續拉開得分榜差距，但最特別的是他每天展現出的專業、投入與準備程度。某種程度上，他等於擁有一個長達23年的巔峰期，只是以不同版本存在。」瑞迪克補充道。

此外，瑞迪克也特別提到，詹姆斯在身體管理上的投入，是他能長年維持競爭力的關鍵，「他花了大量時間照顧身體，只為了能在這個階段仍然站在場上競爭。這不只是能量的問題，而是一種長期自律的結果。」

儘管本季因缺席18場比賽，確定無法達到聯盟規定的65場門檻，無緣年度獎項與最佳陣容評選。不過，詹姆斯仍入選本季明星賽，這也是他生涯第22次入選，持續推高歷史紀錄。

截至目前，詹姆斯本季出賽35場，場均上陣超過33分鐘，仍能繳出21.8分、5.7籃板、6.9助攻與1.1抄截的全能數據。

