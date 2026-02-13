NBA／入選名人堂最終候選名單！「灌籃王」葛里芬燦笑：真的非常榮幸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
葛瑞芬聽聞自己入選名人堂最終候選名單，當下難掩激動神情。 路透。
快艇球星、昔日灌籃王葛里芬Blake Griffin）日前登上《NBA on Prime》節目，與傳奇球星諾維茨基Dirk Nowitzki）、海斯倫（Udonis Haslem）同台對談。值得一提的是，原只是例行性的籃壇對話，卻因主持人魯克斯（Taylor Rooks）當場拋出的消息，令葛里芬難掩激動神情。

聽聞自己正式入選2026年奈史密斯籃球名人堂最終候選名單當下，葛里芬露出燦爛笑容回應，「真的非常榮幸，光是能被提名就已經很不可思議了。接下來會發生什麼就順其自然，但這一直都是最終目標。」

回顧生涯，葛里芬在洛杉磯快艇嶄露頭角，不僅改寫球隊形象，也與「CP3」保羅（Chris Paul）攜手打造震撼全聯盟的「Lob City」時代，成為當時最具代表性的進攻風景。

14年NBA生涯中，葛里芬場均可貢獻19分、8籃板與4助攻，並六度入選NBA全明星。2010–11賽季更以場均 22.5分、12.1籃板，82場全勤的表現，成為近代最具代表性的新人之一。

隨著歲月推進，葛里芬也逐步完成轉型，從飛天扣將成長為能組織、能投射的全能前鋒，先後效力活塞與塞爾蒂克，成為更衣室中的經驗領袖。

本屆名人堂候選名單同樣星光熠熠，除了葛里芬外，還包括女籃傳奇球星帕克（Candace Parker）、最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）以及兩屆NBA最佳教練迪安東尼（Mike D'Antoni）等。

葛里芬 快艇 名人堂 全明星 活塞 保羅 Dirk Nowitzki 諾維茨基 Blake Griffin

