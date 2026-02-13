NBA／41歲又45天詹姆斯寫最老大三元紀錄 率湖人打趴傷病獨行俠

獨行俠隊與湖人隊今天在頭牌球星佛雷格（Cooper Flagg）、唐西奇（Luka Doncic）皆缺陣的情況下交手，儘管上半場打完獨行俠還一度與對手了拉鋸，不過本場比賽他們卻又傷了兩大主力葛佛（Daniel Gafford）與馬歇爾（Naji Marshall），加上湖人在詹姆斯（LeBron James）寫下破紀錄「大三元」領軍下，以124：104賞給獨行俠本世紀隊史最長的9連敗。

獨行俠新一哥佛雷格因為腳傷問題缺席今天與湖人之戰，對賽前就已經處在8連敗狀態的獨行俠來說可說是雪上加霜，不過今天上半場，獨行俠先發球員仍是與湖人打出一場精彩的拉鋸戰，前兩節團隊得分都在30分以上，上半場打完也僅以1分差距落後給湖人。

不過易籃後獨行俠卻又接連出現傷兵，包括禁區大將葛佛因為右腳踝痠痛提前退場，後衛馬歇爾也因為左腳拉傷，在出賽29分鐘拿下全隊最高19分後，也宣布將不會回到場上，這也讓獨行俠在下半場攻勢瞬間斷電，兩節合計只拿下41分，反觀湖人卻在第三節由詹姆斯（LeBron James）領軍發起猛攻，單節就狂灌32分，最終也以20分差距大勝獨行俠，終止近期2連敗。

湖人今天在唐西奇缺陣的情況下，以詹姆斯攻下28分、12助攻、10籃板「大三元」表現最佳，他也以41歲45天創下聯盟史上最老「大三元」紀錄，也是暌違一年再度有「大三元」進帳，八村壘則有21分進帳，替補上陣的里夫斯（Austin Reaves）則有18分；至於獨行俠則以傷退的馬歇爾和克里斯提（Max Christie）攻下19分最佳。