NBA／41歲又45天詹姆斯寫最老大三元紀錄 率湖人打趴傷病獨行俠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

獨行俠隊與湖人隊今天在頭牌球星佛雷格（Cooper Flagg）、唐西奇（Luka Doncic）皆缺陣的情況下交手，儘管上半場打完獨行俠還一度與對手了拉鋸，不過本場比賽他們卻又傷了兩大主力葛佛（Daniel Gafford）與馬歇爾（Naji Marshall），加上湖人在詹姆斯（LeBron James）寫下破紀錄「大三元」領軍下，以124：104賞給獨行俠本世紀隊史最長的9連敗。

獨行俠新一哥佛雷格因為腳傷問題缺席今天與湖人之戰，對賽前就已經處在8連敗狀態的獨行俠來說可說是雪上加霜，不過今天上半場，獨行俠先發球員仍是與湖人打出一場精彩的拉鋸戰，前兩節團隊得分都在30分以上，上半場打完也僅以1分差距落後給湖人。

不過易籃後獨行俠卻又接連出現傷兵，包括禁區大將葛佛因為右腳踝痠痛提前退場，後衛馬歇爾也因為左腳拉傷，在出賽29分鐘拿下全隊最高19分後，也宣布將不會回到場上，這也讓獨行俠在下半場攻勢瞬間斷電，兩節合計只拿下41分，反觀湖人卻在第三節由詹姆斯（LeBron James）領軍發起猛攻，單節就狂灌32分，最終也以20分差距大勝獨行俠，終止近期2連敗。

湖人今天在唐西奇缺陣的情況下，以詹姆斯攻下28分、12助攻、10籃板「大三元」表現最佳，他也以41歲45天創下聯盟史上最老「大三元」紀錄，也是暌違一年再度有「大三元」進帳，八村壘則有21分進帳，替補上陣的里夫斯（Austin Reaves）則有18分；至於獨行俠則以傷退的馬歇爾和克里斯提（Max Christie）攻下19分最佳。

LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／索漢加盟尼克原因曝光！紐媒分析：上場時間恐不多

據「紐約郵報」報導，尼克隊將與22歲前鋒索漢（Jeremy Sochan）簽約至本季結束，尼克認為這項操作能讓他們衝擊總冠軍的過程中，提供前場運動能力保險。 索漢是馬刺隊用2022年首輪選秀權挑

NBA／搶狀元搶太凶 聯盟分別開罰爵士1573萬、溜馬315萬元

NBA聯盟在今天針對爵士隊與溜馬隊在日前讓健康球員輪休，以損害聯盟誠信行為為由，開罰50萬美元（約台幣1573萬元）與1...

NBA／我就是能上罰球線！韋德正面回擊2006總冠軍賽爭議

即便事隔近20年，熱火隊在2005–2006年總冠軍賽的爭議仍被反覆討論。當年系列賽中，熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）多次獲得站上罰球線機會，讓不少獨行俠隊球迷長年質疑裁判尺度，甚至認為

NBA／「一切令人驕傲」撐過癌症與重傷 雷霆新秀勇敢重返賽場

現年20歲的雷霆潛力新秀托比奇（Nikola Topic）在歷經睪丸癌治療後，今日終於迎來重返NBA賽場的重要里程碑，儘管雷霆最終以93：110敗給公鹿，但雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneau

NBA／明星前鋒傑克森確定賽季報銷！體檢竟發現膝蓋罕見增生

爵士今日正式宣布，交易大限自灰熊換回的明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），因左膝發現異常增生組織，將接受手術治療，並確定缺席本季剩餘賽事，專心為下個賽季做準備。 根據球團說法，

