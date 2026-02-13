快訊

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

NBA／搶狀元搶太凶 聯盟分別開罰爵士1573萬、溜馬315萬元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA聯盟在今天針對爵士隊與溜馬隊在日前讓健康球員輪休，以損害聯盟誠信行為為由，開罰50萬美元（約台幣1573萬元）與10萬美元（約台幣315萬元），NBA主席席佛（Adam Silver）更公開表示，這種將選秀順位置於勝利之上、公然破壞聯盟競技根基的動作，將是未來聯盟希望全面根除的。

本賽季戰績在聯盟後段班的爵士與溜馬，在目前與附加賽球隊勝差都在9場以上的情況下，要想要爭奪附加賽資格幾乎已經是難上加難，這也讓不少球隊被認為已經開始「爭奪」今年選秀會狀元籤。

其中目前排名在西區倒數第3名的爵士，在日前出戰魔術隊與熱火隊的比賽中，就發生讓馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）兩位明星球員在第四節兩隊間差距仍不大的情況下下場，且未再登場的狀況，成為聯盟今天開罰的主因。

聯盟指出，儘管這些球員原本可以繼續比賽，但球隊卻讓他們缺席，而且比賽結果也因此變得撲朔迷離，而這兩場比賽爵士最終遭到魔術逆轉，但卻擊敗熱火，這也讓爵士老闆史密斯（Ryan Smith）在社群上發文表示不解，「我們在對熱火的比賽贏球卻要被罰款？這說得通？」

同樣溜馬也在美國時間3日出戰爵士的比賽中，讓席亞康（Pascal Siakam）以及兩名先發球員缺陣，且三人都是在符合醫療標準可上場，或是減少出賽時間的情況下，最終溜馬卻選擇讓三人缺陣，讓聯盟決定開罰。

NBA／索漢加盟尼克原因曝光！紐媒分析：上場時間恐不多

據「紐約郵報」報導，尼克隊將與22歲前鋒索漢（Jeremy Sochan）簽約至本季結束，尼克認為這項操作能讓他們衝擊總冠軍的過程中，提供前場運動能力保險。 索漢是馬刺隊用2022年首輪選秀權挑

NBA／交易大限前3天換3東家 公鹿小將繳全能數據打爆前東家雷霆

聯盟戰績龍頭雷霆隊今天在主場迎戰公鹿隊，儘管公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣，但...

NBA／搶狀元搶太凶 聯盟分別開罰爵士1573萬、溜馬315萬元

NBA聯盟在今天針對爵士隊與溜馬隊在日前讓健康球員輪休，以損害聯盟誠信行為為由，開罰50萬美元（約台幣1573萬元）與1...

NBA／我就是能上罰球線！韋德正面回擊2006總冠軍賽爭議

即便事隔近20年，熱火隊在2005–2006年總冠軍賽的爭議仍被反覆討論。當年系列賽中，熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）多次獲得站上罰球線機會，讓不少獨行俠隊球迷長年質疑裁判尺度，甚至認為

NBA／「一切令人驕傲」撐過癌症與重傷 雷霆新秀勇敢重返賽場

現年20歲的雷霆潛力新秀托比奇（Nikola Topic）在歷經睪丸癌治療後，今日終於迎來重返NBA賽場的重要里程碑，儘管雷霆最終以93：110敗給公鹿，但雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneau

NBA／明星前鋒傑克森確定賽季報銷！體檢竟發現膝蓋罕見增生

爵士今日正式宣布，交易大限自灰熊換回的明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），因左膝發現異常增生組織，將接受手術治療，並確定缺席本季剩餘賽事，專心為下個賽季做準備。 根據球團說法，

