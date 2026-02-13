NBA／搶狀元搶太凶 聯盟分別開罰爵士1573萬、溜馬315萬元

NBA聯盟在今天針對爵士隊與溜馬隊在日前讓健康球員輪休，以損害聯盟誠信行為為由，開罰50萬美元（約台幣1573萬元）與10萬美元（約台幣315萬元），NBA主席席佛（Adam Silver）更公開表示，這種將選秀順位置於勝利之上、公然破壞聯盟競技根基的動作，將是未來聯盟希望全面根除的。

本賽季戰績在聯盟後段班的爵士與溜馬，在目前與附加賽球隊勝差都在9場以上的情況下，要想要爭奪附加賽資格幾乎已經是難上加難，這也讓不少球隊被認為已經開始「爭奪」今年選秀會狀元籤。

其中目前排名在西區倒數第3名的爵士，在日前出戰魔術隊與熱火隊的比賽中，就發生讓馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）兩位明星球員在第四節兩隊間差距仍不大的情況下下場，且未再登場的狀況，成為聯盟今天開罰的主因。

聯盟指出，儘管這些球員原本可以繼續比賽，但球隊卻讓他們缺席，而且比賽結果也因此變得撲朔迷離，而這兩場比賽爵士最終遭到魔術逆轉，但卻擊敗熱火，這也讓爵士老闆史密斯（Ryan Smith）在社群上發文表示不解，「我們在對熱火的比賽贏球卻要被罰款？這說得通？」

同樣溜馬也在美國時間3日出戰爵士的比賽中，讓席亞康（Pascal Siakam）以及兩名先發球員缺陣，且三人都是在符合醫療標準可上場，或是減少出賽時間的情況下，最終溜馬卻選擇讓三人缺陣，讓聯盟決定開罰。