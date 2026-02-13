NBA／「一切令人驕傲」撐過癌症與重傷 雷霆新秀勇敢重返賽場

現年20歲的雷霆潛力新秀托比奇（Nikola Topic）在歷經睪丸癌治療後，今日終於迎來重返NBA賽場的重要里程碑，儘管雷霆最終以93：110敗給公鹿，但雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後仍給予托比奇高度評價，直言這名年輕後衛展現了遠超年齡的成熟度與韌性。

「他在面對這麼多不同的困境與逆境時，做得真的不可思議。對一個年輕人來說，他展現了極高的心理韌性、樂觀態度與職業精神，這一切都令人印象深刻。」戴格諾特表示。

托比奇於去年10月被診斷出罹患睪丸癌，隨後接受三輪化療。在此之前，他才剛結束前一季因前十字韌帶（ACL）傷勢缺席的漫長復健，連續的身體打擊，讓他的籃球生涯一度陷入停滯。

戴格諾也再次強調，現階段球隊並不在意托比奇的數據或表現，而是將重心放在他的身心狀態上，「我們只是單純為他能重新打籃球感到開心。這對他心理層面的意義非常重大，現在談表現一點都不重要。」

此外，戴格諾也指出，托比奇是在長時間未進行正式比賽的情況下復出，因此球隊對他的使用仍會相當謹慎。

「他在G聯盟的出賽時間都很短，這是他很久以來第一次回到實戰環境。今晚讓他穿上球衣、進入比賽流程，主要是讓他重新適應比賽日節奏。」

事實上，在正式回歸NBA前，托比奇已先於G聯盟展開調整。他代表雷霆藍隊（Oklahoma City Blue）出賽兩場，首戰拿下7分，第二戰則爆發繳出22分、4助攻、4顆三分球與2抄截的亮眼表現，成功帶領球隊拿下連勝。

藍隊總教練狄克森（Daniel Dixon）也對托皮奇的復出深受感動，並形容這段過程對年輕球員而言並不容易。

「當你從小熱愛的事情被迫拿走，那真的很難受。但看到他的韌性、看到他重新站上球場、露出笑容，知道整個組織都在支持他，這一切真的很令人驕傲。」狄克森表示。

托比奇今日上陣5分鐘，繳出2分、1籃板、1助攻的成績。