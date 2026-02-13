快訊

NBA／我就是能上罰球線！韋德正面回擊2006總冠軍賽爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火球星韋德近日再次回應2006總冠軍賽爭議，毫不避諱地為自己發聲。 美聯社。
即便事隔近20年，熱火隊在2005–2006年總冠軍賽的爭議仍被反覆討論。當年系列賽中，熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）多次獲得站上罰球線機會，讓不少獨行俠隊球迷長年質疑裁判尺度，甚至認為判決影響了比賽走向。近日，韋德也再次回應這段老話題，毫不避諱地為自己發聲。

「我在總冠軍賽場均35分！我再說一次，我在總冠軍賽場均35分！其中有四場比賽我拿了40分，但整個系列賽我就是場均35分……」韋德表示。

韋德接著補充，「結果還有一些達拉斯球迷說，『對啦，但你一場平均20次罰球！』沒錯，我就是能上罰球線……偉大的球員本來就會站上罰球線。」

事實上，在現今NBA，製造犯規、穩定站上罰球線，已成為不少頂級得分手的重要能力之一。包括雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與唐西奇（Luka Doncic），同樣因罰球次數偏多而經常遭到球迷質疑。

回顧生涯，韋德不僅在2005–2006年賽季繳出代表性的巔峰表現，之後在詹姆斯（LeBron James）與波許（Chris Bosh）加盟後，又再為熱火拿下兩座總冠軍。

