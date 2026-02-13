NBA／明星前鋒傑克森確定賽季報銷！體檢竟發現膝蓋罕見增生

爵士今日正式宣布，交易大限自灰熊換回的明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），因左膝發現異常增生組織，將接受手術治療，並確定缺席本季剩餘賽事，專心為下個賽季做準備。

根據球團說法，傑克森是在交易完成後進行例行體檢時，透過核磁共振（MRI）檢查，發現左膝存在「色素沉著絨毛結節性滑膜炎」（Pigmented Villonodular Synovitis，簡稱 PVNS）增生。這是一種非惡性、但具有侵襲性與持續擴大風險的關節腫瘤，若未及早處理，可能造成關節結構受損，甚至導致退化性關節炎。

聯盟消息人士指出，傑克森目前並未感受到明顯疼痛，但醫療團隊仍建議儘早移除，以避免未來惡化。因此，爵士已與多位醫療專家、傑克森本人及其經紀團隊討論後，決定安排他在全明星周期間動刀，並提前結束本季。

好消息是，《Prime Video》與《ESPN》記者海恩斯（Chris Haynes）進一步透露，傑克森預計能在訓練營前完全康復，並不影響下季備戰時程。

現年26歲的傑克森是2022-23賽季年度最佳防守球員，生涯兩度入選全明星。本季他原先效力灰熊，場均可貢獻19.4分、5.7籃板、1.4阻攻，是聯盟最具影響力的攻防型內線之一。

他在交易截止日前，被灰熊送往爵士，作為一筆8人交易的核心籌碼之一。爵士除得到傑克森外，還一併換回庫查爾（John Konchar）、蘭德爾（Jock Landale）和威廉斯（Vincent Williams Jr.） 。

事實上，傑克森僅代表爵士出賽3場，場均上場24分鐘，繳出22.3分、4.3籃板、2.7助攻的表現，但每場比賽第四節皆未上場。當時外界曾質疑爵士是否刻意限縮他出賽時間，涉及「擺爛」操作，不過球團已澄清，這完全是基於醫療與健康考量所設定的分鐘限制。

目前爵士戰績為18勝37敗，排名西區第13。由於球隊2026年首輪選秀權設有「前8順位保護」，本季持續位居聯盟後段，將大幅提高保住該選秀權的機率。在被視為「近年最深厚」的新秀年背景下，爵士也被外界普遍認為，短期內不急於追求戰績突破。