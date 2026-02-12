NBA／爵士被點名擺爛太難看！賞「真弱」國王14連敗平隊史紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士前鋒馬卡南(左)、國王阿丘瓦（右）。 路透
爵士國王隊本季幾乎無緣季後賽，正為2026選秀大年全力衝刺。爵士近日被ESPN記者馬克斯（Bobby Marks）批評「擺爛」太明顯，今天比賽就以121：93拿下勝利，賞給國王平隊史最差紀錄的14連敗。

爵士今年選秀若拿到前8順位可留下自用，如果低於這個順位，選秀權將屬於雷霆隊。儘管爵士交易截止日前換來明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），但球隊仍被質疑不想贏球，因為第四節經常將主力球員冰在板凳上。

今天爵士以121：93擊敗國王，目前戰績聯盟倒數第6，也就是說，如果有戰績比較好的3隊「神抽」前4順位籤，且爵士沒抽到，爵士將喪失這枚價值連城的選秀權。

國王季前被認為能爭取附加賽席次，但球隊傷兵不斷，加上攻防體系無法建立好，導致目前12勝44敗，穩居聯盟爐主，好消息是，有望拿到高順位選秀權。

今年選秀大會有彼特森（Darryn Peterson）、迪班薩（AJ Dybantsa）和布瑟（Cameron Boozer）3名頂級新秀，其他新秀也充滿潛力，被視為超級選秀大年。

