NBA／看好波爾辛吉斯回歸後表現！勇士梅爾頓：會打爆對手
勇士隊今天以113：126不敵馬刺隊，接下來將迎接明星周假期，勇士眾將和主帥柯爾（Steve Kerr）都相當期待柯瑞（Stephen Curry）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）明星賽後的回歸。
勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因傷整季報銷，又將庫明加（Jonathan Kuminga）和希爾德（Buddy Hield）交易至老鷹隊，換來波爾辛吉斯，目前的陣容與季初相比已有很大的改變。
柯爾今天賽後受訪時坦言，「這段時間真的發生了很多事，包含巴特勒受傷，還有這筆交易，我們剛好能趁這段休息時間充電，再回來繼續拚，我們還有很多目標要追。接下來當然要讓波爾辛吉斯融入體系，也要等柯瑞回歸，我們真的覺得自己能成為很不錯的球隊。」
勇士後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）則看好波爾辛吉斯能發威，「將波爾辛吉斯放在場上，能帶來我們需要的身材優勢和錯位機會。有些球隊身體條件根本跟不上他，他就會打爆對手，我認為這正是我們需要的東西。」
「再加上30號（柯瑞）回歸，整個場上空間感完全不一樣，有身高超過7呎且真的能投籃的大個子，而且他還能運球、做正確判斷，對我們來說是巨大的加分」梅爾頓說。
