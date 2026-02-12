NBA／「裁判說我裝可憐」惡棍布魯克斯累積16次T 恐遭禁賽1場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）。 美聯社
鳳凰城太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季依舊連連吃T，太陽今天109比136慘敗給奧克拉荷馬雷霆，布魯克斯還吞下個人本季第16次技術犯規，依規定，除非聯盟事後撤銷判決，否則他將面臨禁賽一場處分。

這次技術犯規出現在第二節中段，布魯克斯在防守雷霆後衛麥肯（Jared McCain）切入籃下時被吹犯規，隨後與裁判威廉斯（James Williams）發生言語交鋒，遭判技術犯規。這也是他本季累積的第16次技術犯規，將觸發聯盟自動停賽機制。

賽後布魯克斯轉述，裁判威廉斯曾對他說「你總是把自己當成受害者」，而令布魯克斯費解的是，當自己表現得不像個受害者時，自己卻又成了「壞人」。對於吹判尺度，布魯克斯直言希望看到一致性：「如果你要一直吹得不好，那就整場都一樣，不要比賽中途試圖修正或平衡。」

布魯克斯在去年夏天的杜蘭特（Kevin Durant）交易案中，從休士頓火箭被送往太陽，今年賽季他迅速成為球隊關鍵戰力，不僅延續強硬防守風格，進攻端也繳出生涯新高的場均21.2分，並在隊友格林（Jalen Green）因腿後肌傷勢缺陣期間，扛起得分責任。

不過，布魯克斯向來背負「反派角色」的形象，他曾多次指出，部分技術犯規的吹判，都源自外界對他的既定印象，例如1月底對上布魯克林籃網一戰後，聯盟隔天就撤銷了他的技術犯規，這已是他本季第3度被判還「清白」。

根據NBA規定，球員例行賽累積16次技術犯規須禁賽1場，之後每增加2次，都得被禁賽1場。太陽下一場比賽是在全明星周過後，台灣時間2月20日將作客聖安東尼奧馬刺，屆時鳳凰城大軍是否少了布魯克斯坐鎮，仍有待聯盟最終裁定。

