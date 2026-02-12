快訊

NBA／新同學湯瑪斯飆34分震撼教頭 老河流盛讚：就像頂級第6人

聯合新聞網／ 綜合報導
湯瑪斯（Cam Thomas）。 美聯社
湯瑪斯（Cam Thomas）。 美聯社

季中交易大限後被布魯克林籃網裁掉的後衛湯瑪斯（Cam Thomas）轉戰密爾瓦基公鹿，用得分能力證明身價。今天（12日）面對奧蘭多魔術之戰，他在25分鐘內狂砍全場最高34分，包含終場前的關鍵超遠三分，不僅幫助公鹿收下勝利，也讓總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後更盛讚，他讓人想起兩位聯盟頂級第六人克勞佛（Jamal Crawford）和威廉斯（Lou Williams）。

比賽最後43.5秒，公鹿握有5分領先，但魔術並未放棄，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）不選擇犯規，試圖靠防守與快速進攻完成逆轉，卻給了湯瑪斯機會。公鹿好不容易將球帶過半場，湯瑪斯在距離籃框約30呎處持球等待犯規未果，當防守的薩格斯（Jalen Suggs）稍微退開，他毫不猶豫拔起遠距離三分，球應聲入網，公鹿拉開到8分差、徹底澆熄魔術反撲氣焰。

這記關鍵三分，將湯瑪斯的得分推升至34分，也成為他加盟公鹿後最具代表性的畫面。賽後，瑞佛斯毫不吝嗇給予高度評價：「我執教過克勞佛還有威廉斯，現在，我又有湯瑪斯了。」對一名年僅24歲、而且僅僅第二次為公鹿出賽的球員而言，這樣的比喻堪稱最高等級的肯定。

湯瑪斯上週被籃網釋出後轉戰密爾瓦基。此役他首節手感不佳，5投僅1中得到2分，但第二節起迅速回溫，單節9分；第三節更火力全開，6投5中加上4罰全進，豪取15分，幫助公鹿掌控比賽節奏。末節再補上8分，其中最後3分鐘獨拿5分，最終以20投12中的高效率完成加盟公鹿後的代表作。

瑞佛斯盛讚湯瑪斯是「天生的得分手」，即便偶爾會因過度運球而勉強出手，但那都是可以調整與指導的部分，「整體來說，他今晚非常出色。」

湯瑪斯本人也感受到教練的信任帶來的力量：「在我加盟第二場比賽就獲得（瑞佛斯）這樣的信任，對我來說很有意義。大家都知道我能得分，但我不只是得分手，我也能吸引防守、為隊友創造機會，只是這部分常被低估。」

瑞佛斯點名湯瑪斯的一次關鍵表現，甚至未被記錄在數據表上。終場前1分30秒，公鹿僅領先2分，湯瑪斯在錯位單打中吸引防守，原本準備後撤步三分出手，卻敏銳發現隊友波特（Kevin Porter Jr.）的防守者背對球權，他立刻分球，讓波特切入製造犯規、穩穩罰進兩球，將領先擴大到4分，為勝利奠定基礎。

目前公鹿戰績22勝30敗，仍在東區排名第12，距離第十名的亞特蘭大老鷹還有2場勝差。球隊本季早早陷入低潮，但若湯瑪斯能在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傷癒回歸後持續輸出火力，公鹿還是有機會在全明星賽後重新燃起季後賽希望。

公鹿 湯瑪斯 瑞佛斯

