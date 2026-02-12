NBA／溫班亞瑪、福克斯合砍53分 馬刺三節尾聲發力逆轉勇士

西區第2的馬刺隊昨天在洛杉磯擊敗湖人隊，今天又造訪勇士隊主場，馬刺直到第三節尾聲才發力，以126：113帶走勝利，拉出一波6連勝。

勇士憑藉凶狠的防守和外圍火力，首節打完領先7分。不過馬刺緊咬比分，第三節尾聲靠著福克斯（De'Aaron Fox）急停跳投命中扳平戰局，打出一波8：0攻勢，以平手局面進入最後一節。

末節開局馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍下，又打出一波12：2攻勢，建立雙位數領先，接下來順著這股氣勢掌控比賽局面，終場以13分之差拿下勝利。

馬刺以福克斯攻下27分7助攻表現最佳，溫班亞瑪得到26分9籃板，外帶2火鍋1抄截。強森（Keldon Johnson）挹注21分，榜眼哈波（Dylan Harper）也有14分8助攻。

勇士則是6人得分上雙，格林（Draymond Green）繳出17分12籃板8助攻的全能數據。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下16分，但正負值-27全場最慘。