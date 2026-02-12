快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪、福克斯合砍53分 馬刺三節尾聲發力逆轉勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪(右)。 美聯社
溫班亞瑪(右)。 美聯社

西區第2的馬刺隊昨天在洛杉磯擊敗湖人隊，今天又造訪勇士隊主場，馬刺直到第三節尾聲才發力，以126：113帶走勝利，拉出一波6連勝。

勇士憑藉凶狠的防守和外圍火力，首節打完領先7分。不過馬刺緊咬比分，第三節尾聲靠著福克斯（De'Aaron Fox）急停跳投命中扳平戰局，打出一波8：0攻勢，以平手局面進入最後一節。

末節開局馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍下，又打出一波12：2攻勢，建立雙位數領先，接下來順著這股氣勢掌控比賽局面，終場以13分之差拿下勝利。

馬刺以福克斯攻下27分7助攻表現最佳，溫班亞瑪得到26分9籃板，外帶2火鍋1抄截。強森（Keldon Johnson）挹注21分，榜眼哈波（Dylan Harper）也有14分8助攻。

勇士則是6人得分上雙，格林（Draymond Green）繳出17分12籃板8助攻的全能數據。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下16分，但正負值-27全場最慘。

馬刺 勇士 Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／溫班亞瑪、福克斯合砍53分 馬刺三節尾聲發力逆轉勇士

西區第2的馬刺隊昨天在洛杉磯擊敗湖人隊，今天又造訪勇士隊主場，馬刺直到第三節尾聲才發力，以126：113帶走勝利，拉出一波6連勝。 勇士憑藉凶狠的防守和外圍火力，首節打完領先7分。不過馬刺緊咬比

NBA／勇士不滿庫明加家人拿太多食物？柯瑞留言聲援、希爾德揪兇手

金州勇士終於在季中交易大限前送走庫明加（Jonathan Kuminga），《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）撰寫長文披露勇士與庫明加「難堪決裂的內幕」，當中甚至提到，球團不滿庫明加身邊的人從家屬休息室拿走太多食物。美媒貼文一出，甚至引來當事人庫明加留言，就連柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）紛紛留言聲援。

NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

「誰是NBA史上最偉大的球員」爭論未曾停歇，2022年曾與金州勇士一同奪冠的托斯坎諾-安德森（Juan Toscano-Anderson）近日受訪時談到這個話題，直言「詹姆斯（LeBron James）是史上最偉大的籃球員」。

NBA／尼克快撿？角色逐漸邊緣化 馬刺正式裁掉索漢

聖安東尼奧馬刺持續調整年輕核心與輪換結構，今天（12日）宣布釋出鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan），讓年僅22歲的他正式成為自由球員。

NBA／獨行俠悲報！狀元郎佛雷格左腳扭傷 將缺席全明星周

NBA全明星周參賽球星再少一人，達拉斯獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）因左腳中段扭傷，將至少休養到明星週結束。

NBA／從G聯盟到NBA一路並肩成長 勇士袋棍球巨星與桑托斯惺惺相惜

金州勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）缺陣情況下，持續為季後賽席次奮戰，球隊陣容中的「小人物」逐漸走上舞台中央。「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）日前率領勇士以114比113險勝曼菲斯灰熊，賽後他罕見談起自己與隊友桑托斯（Gui Santos）之間，從發展聯盟一路爬上NBA舞台的深厚情誼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。