聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格（Cooper Flagg）。 美聯社
佛雷格（Cooper Flagg）。 美聯社

獨行俠球團今天（12日）證實，佛雷格在昨天（11日）作客鳳凰城太陽的比賽受傷，隔天接受核磁共振（MRI）檢查後確認為左腳中段扭傷。19歲的佛雷格將缺席接下來的賽程，包含明天（13日）作客洛杉磯湖人之戰，還有全明星週的新秀挑戰賽。

《ESPN》引述球團人士消息指出，佛雷格預計能在全明星賽後立刻回歸，獨行俠明星賽後首戰將於2月21日作客明尼蘇達灰狼。

佛雷格本季表現亮眼，場均可攻下20.4分6.6籃板4.1助攻，投籃命中率48.2％，是年度最佳新秀大熱門。而近8場比賽，他的數據更上一層樓，場均可繳出29.7分7.6籃板4.3助攻，卻仍難以止住球隊頹勢，獨行俠近期吞下8連敗、排在西區第12，距離附加賽區漸行漸遠。

獨行俠 佛雷格 Cooper Flagg 明星賽

NBA／溫班亞瑪、福克斯合砍53分 馬刺三節尾聲發力逆轉勇士

西區第2的馬刺隊昨天在洛杉磯擊敗湖人隊，今天又造訪勇士隊主場，馬刺直到第三節尾聲才發力，以126：113帶走勝利，拉出一波6連勝。 勇士憑藉凶狠的防守和外圍火力，首節打完領先7分。不過馬刺緊咬比

NBA／勇士不滿庫明加家人拿太多食物？柯瑞留言聲援、希爾德揪兇手

金州勇士終於在季中交易大限前送走庫明加（Jonathan Kuminga），《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）撰寫長文披露勇士與庫明加「難堪決裂的內幕」，當中甚至提到，球團不滿庫明加身邊的人從家屬休息室拿走太多食物。美媒貼文一出，甚至引來當事人庫明加留言，就連柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）紛紛留言聲援。

NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

「誰是NBA史上最偉大的球員」爭論未曾停歇，2022年曾與金州勇士一同奪冠的托斯坎諾-安德森（Juan Toscano-Anderson）近日受訪時談到這個話題，直言「詹姆斯（LeBron James）是史上最偉大的籃球員」。

NBA／尼克快撿？角色逐漸邊緣化 馬刺正式裁掉索漢

聖安東尼奧馬刺持續調整年輕核心與輪換結構，今天（12日）宣布釋出鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan），讓年僅22歲的他正式成為自由球員。

NBA／新同學湯瑪斯飆34分震撼教頭 老河流盛讚：就像頂級第6人

季中交易大限後被布魯克林籃網裁掉的後衛湯瑪斯（Cam Thomas）轉戰密爾瓦基公鹿後，用得分能力證明身價。今天（12日）面對奧蘭多魔術之戰，他在25分鐘內狂砍全場最高34分，包含終場前的關鍵超遠三分，不僅幫助公鹿收下勝利，也讓總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後更盛讚，他讓人想起兩位聯盟頂級第六人克勞佛（Jamal Crawford）和威廉斯（Lou Williams）。

NBA／獨行俠悲報！狀元郎佛雷格左腳扭傷 將缺席全明星周

NBA全明星周參賽球星再少一人，達拉斯獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）因左腳中段扭傷，將至少休養到明星週結束。

