NBA／獨行俠悲報！狀元郎佛雷格左腳扭傷 將缺席全明星周

獨行俠球團今天（12日）證實，佛雷格在昨天（11日）作客鳳凰城太陽的比賽受傷，隔天接受核磁共振（MRI）檢查後確認為左腳中段扭傷。19歲的佛雷格將缺席接下來的賽程，包含明天（13日）作客洛杉磯湖人之戰，還有全明星週的新秀挑戰賽。

《ESPN》引述球團人士消息指出，佛雷格預計能在全明星賽後立刻回歸，獨行俠明星賽後首戰將於2月21日作客明尼蘇達灰狼。

佛雷格本季表現亮眼，場均可攻下20.4分6.6籃板4.1助攻，投籃命中率48.2％，是年度最佳新秀大熱門。而近8場比賽，他的數據更上一層樓，場均可繳出29.7分7.6籃板4.3助攻，卻仍難以止住球隊頹勢，獨行俠近期吞下8連敗、排在西區第12，距離附加賽區漸行漸遠。