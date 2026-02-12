NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
托斯坎諾-安德森（Juan Toscano-Anderson）2022年效力勇士時期。 美聯社

「誰是NBA史上最偉大的球員」爭論未曾停歇，2022年曾與勇士隊一同奪冠的托斯坎諾-安德森（Juan Toscano-Anderson）近日受訪時談到這個話題，直言「詹姆斯LeBron James）是史上最偉大的籃球員」。

YouTube頻道「Basketball Network」近日訪問到托斯卡諾-安德森，他在節目上暢談他目前的職業生涯階段、在義大利打球的經驗、效力勇士奪冠的時光，甚至是GOAT（the Greatest Of All Time，史上最佳）的話題。

托斯卡諾-安德森直言：「以我個人的看法，我認為詹姆斯是史上最偉大的籃球員。我得重申一次，我其實沒有看過喬丹（Michael Jordan）打球，我是1993年出生的，所以幾乎沒有真的看過他比賽。」托斯卡諾-安德森還展現「求生慾」說：「所以，所有讀到或聽到這段話的人，請原諒我。」

托斯卡諾-安德森進一步指出認同「詹皇」是GOAT的原因，「一名什麼都能做的球員、巔峰時期的LeBron幾乎沒有任何弱點。他能運球、能投籃、能在籃板上展現統治力，可以送出12次助攻，也能砍下40分；他能打轉換進攻，能背框單打，能投中距離、三分球，也能製造犯規站上罰球線，切入禁區、在籃框之上完成終結。基本上，LeBron沒有什麼是做不到的。」

除了堪稱無懈可擊的技巧之外，托斯卡諾-安德森也分享「鋼鐵勇迷」視角中的詹姆斯：「我從小到大、終生都是金州勇士的球迷，看著他去對抗那支王朝球隊，很多人都說那是史上最強的球隊，他幾乎是憑著一己之力，把那支球隊逼到最後關頭。」

