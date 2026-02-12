快訊

NBA／新成員艾爾瓦拉多轟8記三分彈 尼克狂電76人49分

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
艾爾瓦拉多。 路透
艾爾瓦拉多。 路透

從鵜鶘隊被交易到尼克隊的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），今天打出穿著尼克戰袍的代表作，面對76人隊只上場18分鐘多就轟下8記三分彈，助隊最多領先到52分，最終也以138：89大勝當家球星安比德（Joel Embiid）缺陣的76人。

艾爾瓦拉多今天三分球13投8中，進球數追平生涯最高，26分更是尼克最高，好表現讓尼克教頭布朗（Mike Brown）滿意說：「他真的對我們有很大、很大幫助，他用很多方式激發我們的鬥志。」

艾爾瓦拉多的神準表現讓他就算客場出征仍獲得許多歡呼，防守端他也展現招牌的抄截，全場5抄截是兩隊最多，新隊友唐斯（Karl Anthony-Towns）讚說：「這就是你每次在電視上會看到的那個艾爾瓦拉多。」

唐斯今天也有21分、11籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）也贊助22分，助尼克首節就取得36：23領先，半場打完優勢再擴大到72：42。下半場尼克持續飆分，第四節開節7分鐘就打出25：6猛攻，領先擴大到全場最大的129：77，最終完成49分大勝。

76人當家球星安比德今天因右膝傷勢管理沒出賽，他是之前碰太陽隊後感到膝蓋酸痛，前一場碰拓荒者隊就休息，今天再缺陣，球隊兩場比賽都吞敗不說，前一場輸17分，今天就算馬克西（Tyrese Maxey）繳出全場最高32分仍被尼克慘電。

