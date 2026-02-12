NBA／從G聯盟到NBA一路並肩成長 勇士袋棍球巨星與桑托斯惺惺相惜

勇士隊在當家球星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）缺陣情況下，持續為季後賽席次奮戰，球隊陣容中的「小人物」逐漸走上舞台中央。「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）日前率領勇士以114比113險勝灰熊隊，賽後他罕見談起自己與隊友桑托斯（Gui Santos）之間，從發展聯盟一路爬上NBA舞台的深厚情誼。

史班瑟前役攻下17分，成為勇士贏球關鍵之一。談到桑托斯，他直言情緒難掩激動，「老實說，我真的為Gui（桑托斯）感到開心。我們花了很多時間在一起，從聖克魯斯來回跑、一起吃飯，到場下慢慢認識彼此。」

史班瑟感嘆NBA生態的現實與殘酷，「這個聯盟節奏很快，隊友來來去去，但我們是一起從一開始走到現在的。我們第一年就在一起，那種感覺真的很特別。」

桑托斯（Gui Santos）。 美聯社

史班瑟和巴西前鋒桑托斯在2022-23、2023-24兩個賽季，皆效力於G聯盟的聖克魯斯勇士隊，作為勇士體系中培養出的潛力戰力，如今雙雙在灣區站穩腳步。本季至今，史班瑟近4戰場均16分，桑托斯近7戰則有場均15分的輸出，成為勇士替補陣容的重要火力來源。

勇士日前也正式回報史班瑟的表現，和他簽下涵蓋整個2025-26賽季的NBA正式合約，肯定他多年來的努力與貢獻。桑托斯先前也曾公開為史班瑟發聲：「我很替他開心，他真的值得這份合約。我每天都看到他努力訓練，這些都反映在場上表現。」

桑托斯形容，史班瑟只要一上場，主場氣氛就會被點燃：「他一進入比賽，防守強度馬上拉高，球迷也都很喜歡他。他不只是好球員，也是很好相處的人。」

在交易期限過後，勇士已無法再調整名單，接下來的季後賽卡位戰，勢必得更加仰賴史班瑟與桑托斯這類從體系內部成長起來的角色球員，替球隊撐住強度與能量。在競爭激烈的西區，這段從發展聯盟累積而來的默契，或許正是勇士最不可忽視的隱形資產。