NBA／勇士不滿庫明加家人拿太多食物？柯瑞留言聲援、希爾德揪兇手

勇士隊終於在季中交易大限前送走庫明加（Jonathan Kuminga），《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）撰寫長文披露勇士與庫明加「難堪決裂的內幕」，當中甚至提到，球團不滿庫明加身邊的人從家屬休息室拿走太多食物。美媒貼文一出，引來當事人庫明加留言，就連柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）都留言聲援。

史萊特寫道，球隊消息人士形容庫明加和總教練柯爾（Steve Kerr）的關係「相敬如冰」，而其中最緊繃、爆炸的一次衝突，發生在美國時間12月10日下午。

球隊管理層找來庫明加問話，理由有兩個，首先，庫明加缺席了球隊要求出席的一個活動，第二是要提醒，庫明加身邊有人從家屬休息室拿了太多食物。而多位消息人士表示，勇士和庫明加之間的抱怨已經變得「很小家子氣」。

《ESPN》發出「勇士球團認為庫明加身邊的人拿走太多食物」的消息後，《Bleacher Report》在社群媒體上轉發這個消息，吸引庫明加本尊留言多個「笑到哭」的表情符號，並寫道「還能說什麼」，柯瑞也留言力挺「兄弟對不起，這太荒謬了。加油，成就偉大！」才剛轉隊的希爾德也留言：「他們說謊，是巴特勒（Jimmy Butler）拿的！」不過，目前這則貼文已經遭到下架。