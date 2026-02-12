快訊

天然無添加的牙膏其實母湯！牙醫師絕不買的3樣牙齒護理產品

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

NBA／勇士不滿庫明加家人拿太多食物？柯瑞留言聲援、希爾德揪兇手

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加和柯瑞。 美聯社
庫明加和柯瑞。 美聯社

勇士隊終於在季中交易大限前送走庫明加（Jonathan Kuminga），《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）撰寫長文披露勇士與庫明加「難堪決裂的內幕」，當中甚至提到，球團不滿庫明加身邊的人從家屬休息室拿走太多食物。美媒貼文一出，引來當事人庫明加留言，就連柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）都留言聲援。

史萊特寫道，球隊消息人士形容庫明加和總教練柯爾（Steve Kerr）的關係「相敬如冰」，而其中最緊繃、爆炸的一次衝突，發生在美國時間12月10日下午。

球隊管理層找來庫明加問話，理由有兩個，首先，庫明加缺席了球隊要求出席的一個活動，第二是要提醒，庫明加身邊有人從家屬休息室拿了太多食物。而多位消息人士表示，勇士和庫明加之間的抱怨已經變得「很小家子氣」。

《ESPN》發出「勇士球團認為庫明加身邊的人拿走太多食物」的消息後，《Bleacher Report》在社群媒體上轉發這個消息，吸引庫明加本尊留言多個「笑到哭」的表情符號，並寫道「還能說什麼」，柯瑞也留言力挺「兄弟對不起，這太荒謬了。加油，成就偉大！」才剛轉隊的希爾德也留言：「他們說謊，是巴特勒（Jimmy Butler）拿的！」不過，目前這則貼文已經遭到下架。

Jimmy Butler Stephen Curry Jonathan Kuminga 勇士 希爾德

相關新聞

NBA／勇士不滿庫明加家人拿太多食物？柯瑞留言聲援、希爾德揪兇手

金州勇士終於在季中交易大限前送走庫明加（Jonathan Kuminga），《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）撰寫長文披露勇士與庫明加「難堪決裂的內幕」，當中甚至提到，球團不滿庫明加身邊的人從家屬休息室拿走太多食物。美媒貼文一出，甚至引來當事人庫明加留言，就連柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）紛紛留言聲援。

NBA／尼克快撿？角色逐漸邊緣化 馬刺正式裁掉索漢

聖安東尼奧馬刺持續調整年輕核心與輪換結構，今天（12日）宣布釋出鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan），讓年僅22歲的他正式成為自由球員。

NBA／灰狼老鷹扯球衣衝突 兩球員遭罰35000美元

灰狼隊昨天以138：116大勝老鷹隊，但比賽第四節初發生肢體衝突，雙雙被趕出場的「當事人」蓋伊（Mouhamed Gue...

NBA／活塞黃蜂大亂鬥4人遭禁賽 史都華7場、損失72萬美元

美國職籃NBA今天宣布，底特律活塞前鋒史都華（Isaiah Stewart）因涉及9日活塞與夏洛特黃蜂之間的鬥毆，禁賽7場...

NBA／吉祥物不忍了！遭湖人球員故意推倒 巫師G-Wiz決定提告

湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）先前因攻擊巫師吉祥物G-Wiz遭禁賽一場，不過此事尚未落幕，近期傳出G-Wiz的操偶師將對海斯提起告訴，更值得一提的是，操偶師聘用的律師麥考伊（Waukeen

NBA／剛被交易就惹事 塞克斯頓「比中指」遭罰款百萬

後衛塞克斯頓（Collin Sexton）剛從黃蜂被交易至公牛，結果才出賽兩場就「出事」，他在先前對戰籃網的比賽裡，因比出不雅手勢，遭聯盟罰款3萬5000美元（約110萬台幣）。 公牛在該場比賽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。