NBA／尼克快撿？角色逐漸邊緣化 馬刺正式裁掉索漢

聯合新聞網／ 綜合報導
索漢（Jeremy Sochan）正式分手馬刺。 美聯社

馬刺隊持續調整年輕核心與輪換結構，今天（12日）宣布釋出鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan），讓年僅22歲的他正式成為自由球員。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，索漢與馬刺在2月6日的季中交易大限前評估過多種可能性，包含尼克隊提出用2名法國球員亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、達迪耶（Pacome Dadiet）換取索漢，不過遭馬刺打槍，理由是馬刺不願意承擔亞布塞萊下賽季價值578萬美元（約新台幣1.8億元）的球員選擇權。

在最終未能促成交易的情況下，馬刺只得選擇以裁員方式結束合作。索漢預計會在多支對他有興趣的球隊之間做出抉擇，希望盡快找到能夠獲得穩定上場時間的新環境。

身為2022年NBA選秀第9順位，索漢在生涯前期一度被視為馬刺重建的重要拼圖，不過自今年1月7日後，他僅有2場比賽出賽時間超過5分鐘，已跌出球隊輪換名單。索漢坦言，這段經歷並不輕鬆：「我不會說這段時間都是美好的。這是我進入聯盟4年來，第一次遇到這樣的狀況，真的很困難，但最重要的是記得自己是誰。」

索漢角色遭邊緣化的部分原因來自2025年選秀第14順位新秀布萊恩（Carter Bryant）的快速成長，布萊恩展現出不俗的攻防潛力，近兩戰三分球命中率達4成，並在防守端送出抄截與阻攻，讓馬刺在前場輪換上出現取捨空間。相較之下，索漢雖仍能提供強悍防守，但球隊已難以保障他的穩定出場時間。

馬刺隊主帥強森（Mitch Johnson）也不諱言此事，昨天（11日）賽後他也公開肯定索漢的態度：「他一直被要求扮演防守破壞者、進攻端的多功能角色，這點從未改變。現在不在輪換裡，是我做出的決定，但他每天仍保持專業、做一名好隊友，這正是這個聯盟所需要的態度。」

索漢本季出賽28場，場均4.1分2.6籃板1助攻，投籃命中率47.5％。回顧溫班亞瑪（Victor Wembanyama）新秀賽季期間，馬刺甚至曾嘗試讓索漢擔任控球角色，他也繳出單場31分14籃板的代表作，展現多功能潛質。

對於離開效力4年的城市，索漢感性說道：「我的人生一直在移動，15歲就離開家，這裡是我第一次待超過一年的地方。我把很多血汗與情感都留在這座城市，接下來，不管我到哪裡，都會把這一切帶過去。」

馬刺 尼克

