NBA／灰狼老鷹扯球衣衝突 兩球員遭罰35000美元

灰狼隊昨天以138：116大勝老鷹隊，但比賽第四節初發生肢體衝突，雙雙被趕出場的「當事人」蓋伊（Mouhamed Gueye）和里德（Naz Reid）今天都領到一張35000美元的聯盟罰單。

灰狼昨天第二節灌進40分拉開領先，進入第四節時也握有106：87優勢，但開打不到2分鐘就爆發衝突，灰狼里德在幫隊友掩護過程遭絆倒，起身後就直衝向蓋伊，就算裁判先擋在兩人中間試圖阻止，隊友也試圖勸架，里德和蓋伊仍緊揪對方球衣，最後在教練團、裁判和隊友們的阻止下衝突才落幕。

蓋伊先被吹了犯規，經過影片重播檢視，兩人都吞下2次技術犯規，直接被吹出場。

今天聯盟宣布，里德和蓋伊各罰35000美元。