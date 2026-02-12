快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰狼老鷹扯球衣衝突 兩球員遭罰35000美元

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
灰狼里德、老鷹蓋伊。 路透
灰狼里德、老鷹蓋伊。 路透

灰狼隊昨天以138：116大勝老鷹隊，但比賽第四節初發生肢體衝突，雙雙被趕出場的「當事人」蓋伊（Mouhamed Gueye）和里德（Naz Reid）今天都領到一張35000美元的聯盟罰單。

灰狼昨天第二節灌進40分拉開領先，進入第四節時也握有106：87優勢，但開打不到2分鐘就爆發衝突，灰狼里德在幫隊友掩護過程遭絆倒，起身後就直衝向蓋伊，就算裁判先擋在兩人中間試圖阻止，隊友也試圖勸架，里德和蓋伊仍緊揪對方球衣，最後在教練團、裁判和隊友們的阻止下衝突才落幕。

蓋伊先被吹了犯規，經過影片重播檢視，兩人都吞下2次技術犯規，直接被吹出場。

今天聯盟宣布，里德和蓋伊各罰35000美元。

灰狼 老鷹

延伸閱讀

補強補在痛點上 騎士、灰狼、勇士是交易大限三大贏家

NBA／雷納德狂飆41分 快艇少雙主將仍擒殺灰狼

NBA／不受「大Z條款」限制 38歲康利確定回歸灰狼

NBA／庫明加、波爾辛吉斯交易案 ESPN評價勇士C+、老鷹B+

相關新聞

NBA／尼克快撿？角色逐漸邊緣化 馬刺正式裁掉索漢

聖安東尼奧馬刺持續調整年輕核心與輪換結構，今天（12日）宣布釋出鋒衛搖擺人索漢（Jeremy Sochan），讓年僅22歲的他正式成為自由球員。

NBA／活塞黃蜂大亂鬥4人遭禁賽 史都華7場、損失72萬美元

美國職籃NBA今天宣布，底特律活塞前鋒史都華（Isaiah Stewart）因涉及9日活塞與夏洛特黃蜂之間的鬥毆，禁賽7場...

NBA／灰狼老鷹扯球衣衝突 兩球員遭罰35000美元

灰狼隊昨天以138：116大勝老鷹隊，但比賽第四節初發生肢體衝突，雙雙被趕出場的「當事人」蓋伊（Mouhamed Gue...

NBA／吉祥物不忍了！遭湖人球員故意推倒 巫師G-Wiz決定提告

湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）先前因攻擊巫師吉祥物G-Wiz遭禁賽一場，不過此事尚未落幕，近期傳出G-Wiz的操偶師將對海斯提起告訴，更值得一提的是，操偶師聘用的律師麥考伊（Waukeen

NBA／剛被交易就惹事 塞克斯頓「比中指」遭罰款百萬

後衛塞克斯頓（Collin Sexton）剛從黃蜂被交易至公牛，結果才出賽兩場就「出事」，他在先前對戰籃網的比賽裡，因比出不雅手勢，遭聯盟罰款3萬5000美元（約110萬台幣）。 公牛在該場比賽

NBA／「湖人五虎將」缺陣 溫班亞瑪半場狂轟37分帶隊大勝

湖人隊今天在主場迎戰西區第2的馬刺隊，由於是背靠背賽程，湖人主力球員們全都高掛免戰牌。馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就狂轟37分，幫助馬刺以136：108輕取湖人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。