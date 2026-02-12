NBA／活塞黃蜂大亂鬥4人遭禁賽 史都華7場、損失72萬美元

NBA官方今天宣布，活塞隊史都華（Isaiah Stewart）因涉及9日活塞與黃蜂隊之間的鬥毆，禁賽7場；其它3名參與球員，也分別受到不同程度的處分。

法新社報導，史都華之所以遭到重罰，主要是因為他離開板凳區，激烈介入場上衝突並參與鬥毆。同時此一禁賽場數，也考量他過去曾有多次違反運動精神的紀錄。

黃蜂隊布里吉斯（Miles Bridges）與迪亞巴特（Moussa Diabate）各被禁賽4場，原因是參與鬥毆並升高衝突；活塞隊杜倫（Jalen Duren）則因引發衝突並參與鬥毆，禁賽2場。

上述4名球員都被判處技術犯規並遭驅逐出場，當時比賽進行至第3節中段，最後活塞在客場以110比104擊敗黃蜂。

這場衝突的起因是狄亞貝特防守杜倫時犯規，隨後雙方爆發衝突。

史都華與杜倫將在稍晚活塞作客多倫多時執行禁賽；布里吉斯與迪亞巴特則是在黃蜂主場迎戰老鷹隊時，起算禁賽場次。

史都華將損失超過72萬4000美元薪資，最快也要等到3月3日活塞作客騎士隊時才能回到場上。本季他場均10.0分、5.1籃板。

杜倫已入選NBA全明星賽，預計仍可出戰15日在洛杉磯舉行的賽事。他本季目前為止為活塞繳出場均17.7分、10.4籃板的成績，率隊以39勝13敗高居東區龍頭。

黃蜂以25勝29敗暫居東區第10，預計將於24日作客芝加哥時迎回布里吉斯與迪亞巴特。

布里吉斯本季場均18.2分、6.1籃板，法國籍的狄亞貝特則場均8.2分、8.6籃板。