NBA／吉祥物不忍了！遭湖人球員故意推到 巫師G-Wiz決定提告

湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）先前因攻擊巫師吉祥物G-Wiz遭禁賽一場，不過此事尚未落幕，近期傳出G-Wiz的操偶師將對海斯提起告訴，更值得一提的是，操偶師聘用的律師麥考伊（Waukeen McCoy ），正是海斯前女友詹莫拉（Sofia Jamora）指控海斯家暴時，所聘請的律師。

海斯先前因將吉祥物G-Wiz推倒在地遭聯盟禁賽一場，他事後解釋，因為吉祥物踩到他的腳，影響賽前準備，才因而情緒失控，海斯也已向吉祥物G-Wiz道歉，但如今傳出G-Wiz的操偶師要向海斯提出告訴。

The Wizards mascot plans to take legal action against Jaxson Hayes for shoving him in pregame introductions, per TMZ. pic.twitter.com/0XizsjWz1N — Legion Hoops (@LegionHoops) 2026年2月11日

更有趣的是，G-Wiz的操偶師在訴訟中聘請的律師麥考伊，正是代表海斯前女友詹莫拉提出家暴訴訟的律師，當時海斯因家暴指控，更與員警發生衝突，最終面臨12項指控，獲三年緩刑，如今恐再次遭遇法律訴訟案件。