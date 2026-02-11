NBA／剛被交易就惹事 塞克斯頓「比中指」遭罰款百萬
後衛塞克斯頓（Collin Sexton）剛從黃蜂被交易至公牛，結果才出賽兩場就「出事」，他在先前對戰籃網的比賽裡，因比出不雅手勢，遭聯盟罰款3萬5000美元（約110萬台幣）。
公牛在該場比賽以115：123不敵籃網，塞克斯頓在第三節執行罰球時，第一罰失手，雖然第二罰命中，但塞克斯頓立刻在回防時比起左手中指宣洩怒氣，不雅手勢遭鏡頭完全捕捉，雖然插曲並未影響比賽，但賽後聯盟依舊做出懲處。
塞克斯頓該場比賽攻下21分5籃板，這僅是他效力公牛的第二場比賽，他在交易大限前因懷特（Coby White）交易案從黃蜂轉戰公牛，這名27歲後衛本季場均貢獻14.4分、3.7助攻。
