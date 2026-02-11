快訊

NBA／「湖人五虎將」缺陣 溫班亞瑪半場狂轟37分帶隊大勝

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪(左)。 美聯社
溫班亞瑪(左)。 美聯社

湖人隊今天在主場迎戰西區第2的馬刺隊，由於是背靠背賽程，湖人主力球員們全都高掛免戰牌。馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就狂轟37分，幫助馬刺以136：108輕取湖人。

湖人主力球員唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）、史馬特（Marcus Smart）和艾頓（Deandre Ayton）都因傷缺陣。

溫班亞瑪首節就狂砍25分，馬刺單節轟下47分取得大幅領先。第二節溫班亞瑪再砍進12分，新秀前鋒布萊恩（Carter Bryant）也挹注14分，半場打完馬刺就領先多達30分。

溫班亞瑪第三節只拿3分，但分差大到已失去懸念，馬刺提前換上替補球員，進入垃圾時間。

溫班亞瑪全場只打26分鐘，就拿下40分12籃板，外帶2抄截1火鍋。布萊恩得到生涯新高16分，馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle）因傷提前退場，讓這場勝利蒙上一層陰影。

湖人這場比賽還是有13名球員上場，其中「皇子」布朗尼（Bronny James）上場25分鐘，10投5中，得到12分6助攻。

馬刺 湖人 Victor Wembanyama
×

