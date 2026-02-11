NBA／寫下聯盟罕見紀錄！太陽少35次罰球仍險勝獨行俠

太陽隊今天在主場迎戰獨行俠隊，儘管首節就拉開差距，但罰球出手數上陷入巨大弱勢，使末節戰況一度緊張。太陽最終仍以120：111驚險帶走勝利，單場罰球數少35球仍拿下勝利，寫下聯盟罕見紀錄。

太陽第二節曾領先31分，但獨行俠後半段打出18：1的猛攻，半場打完追到17分差。第三節太陽維持領先，但獨行俠猛攻禁區，單節15次罰球，讓比賽還沒完全失去懸念。

末節兩隊罰球差一度來到37：3，加上獨行俠外線終於發砲，馬歇爾（Naji Marshall）的招牌拋投更讓最後2分鐘只落後6分。不過時間不站在獨行俠這邊，且太陽球星布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）輪流取分，最終以9分差險勝。

布魯克斯全場外線10中1，仍拿下全隊最高的23分，但他末節無法忍受裁判，吞下本季第15次技術犯規，再一次就要被禁賽，布克則有19分6助攻進帳。獨行俠方面，馬歇爾砍進全場最高的31分，佛雷格（Cooper Flagg）得到27分。

本場獨行俠罰球44次，太陽9次，相差35次。據太陽記者楊恩（Shane Young）報導，太陽是聯盟史上第9支，單場少35次罰球以上、還能贏球的球隊。單場少35次罰球以上的球隊，戰績為9勝56敗。