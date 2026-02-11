NBA／熱火仍未放棄字母哥 預計休賽季二度出手談交易

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火還沒放棄追求「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
熱火隊在交易大限前追求公鹿隊「字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）失利，不過球團尚未放棄，預計將在球季結束後再次展開行動，目標得到安戴托昆波這位超級球星，帶領球隊走出目前困境。

熱火覬覦字母哥已久，在交易截止日前曾試圖以一筆包含三張首輪籤的方案，希望說服公鹿點頭，雖然最終未能成功，但已顯現熱火球團願意大手筆追求巨星，熱火過去幾季戰績皆在附加賽區間，本季目前28勝27敗排東區第八。

過去一年熱火曾透過交易補進米契爾（Davion Mitchell）和鮑威爾（Norman Powell），但球團明白這樣並不足夠，仍在尋找機會獲得能改變關鍵戰局的球星。安戴托昆波本季至今出賽30場，場均攻下28.0分、10.0籃板與5.6助攻，投籃命中率高達64.5%。

熱火 公鹿 字母哥 安戴托昆波
熱火隊在交易大限前追求公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)失利,不過球團尚未放棄,預計將在球季結束後再次展開行動,目標得到安戴托昆波這位超級球星,帶領球隊走出目前困

