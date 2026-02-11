NBA／回歸5對5訓練「感覺良好」 泰托姆復出仍沒時間點

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

去年5月季後賽傷到阿基里斯腱的塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum），今天首度恢復5對5訓練，他加入「綠衫軍」發展聯盟的波士頓凱爾特人隊訓練，但也表示，復健雖有大進展，仍不代表即將回歸。

泰托姆訓練後受訪表示「感覺很好」，「今天是受傷後第39周，這是一段很長的旅程。這只是復健的歷程，是下一步，不代表我會回歸或不會，就是按照計劃行事，這就是再一步而已。」

泰托姆去年5月季後賽和尼克隊進行的東區準決賽傷到阿基里斯腱，通常遭遇同樣傷勢的球員需要一整年才能回歸，泰托姆復健進度超前，但被問到覺得離復出時間還有多久，他坦言沒有答案。

「我覺得每天都有好一點，我就是專注在這上面。」泰托姆說。

泰托姆雖缺陣，塞爾蒂克本季在布朗（Jaylen Brown）領軍下仍排在東區第三，讓泰托姆上周坦言，擔心加入球隊會影響現有的化學效應，不過綠衫軍總管史蒂文斯（Brad Stevens）認為泰托姆的回歸對球隊絕對有正面幫助，但也強調當家球星要「百分之110健康」，才會是回歸時刻。

