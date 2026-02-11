NBA／勇士柯瑞膝傷無緣明星賽 暴龍英格倫補上

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷退出明星賽，位置由暴龍隊前鋒英格倫（Brandon Ingram）補上，這將是他生涯第2度入選，讓他直呼榮幸。

進入聯盟10年的英格倫是2016年的選秀會「榜眼」，在湖人隊3個賽季後改投鵜鶘隊，上季被交易到暴龍。本季繳出場均22.0分、5.8籃板和3.7助攻。2019到20賽季，他首度加入鵜鶘隊時曾入選明星賽，且贏下當年的最佳進步獎，去年2月他剛和暴龍簽下3年1.2億美金的合約，今年再獲得明星賽榮耀，讓他直呼是「了不起來成就」，「榮耀歸於上帝，我很感激寫下另項成就。」

去年離開待了6季的鵜鶘，英格倫表示很開心來到多倫多，「這拓展我的比賽能力，尤其是防守端，進攻端我能更有效地發揮，展現我的能力。」

柯瑞遭遇右膝遇髕骨股骨疼痛症候群，昨天已是連4場缺陣，勇士球團表示，希望柯瑞能在明星賽後歸隊，最快是台灣時間20日出戰塞爾蒂克隊時歸隊。

今年明星賽將在快艇隊主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，台灣時間14日到16日登場。