NBA／勇士柯瑞膝傷無緣明星賽 暴龍英格倫補上

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
暴龍英格倫(左)、勇士柯瑞。 美聯社
暴龍英格倫(左)、勇士柯瑞。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷退出明星賽，位置由暴龍隊前鋒英格倫（Brandon Ingram）補上，這將是他生涯第2度入選，讓他直呼榮幸。

進入聯盟10年的英格倫是2016年的選秀會「榜眼」，在湖人隊3個賽季後改投鵜鶘隊，上季被交易到暴龍。本季繳出場均22.0分、5.8籃板和3.7助攻。2019到20賽季，他首度加入鵜鶘隊時曾入選明星賽，且贏下當年的最佳進步獎，去年2月他剛和暴龍簽下3年1.2億美金的合約，今年再獲得明星賽榮耀，讓他直呼是「了不起來成就」，「榮耀歸於上帝，我很感激寫下另項成就。」

去年離開待了6季的鵜鶘，英格倫表示很開心來到多倫多，「這拓展我的比賽能力，尤其是防守端，進攻端我能更有效地發揮，展現我的能力。」

柯瑞遭遇右膝遇髕骨股骨疼痛症候群，昨天已是連4場缺陣，勇士球團表示，希望柯瑞能在明星賽後歸隊，最快是台灣時間20日出戰塞爾蒂克隊時歸隊。

今年明星賽將在快艇隊主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，台灣時間14日到16日登場。

暴龍 勇士 Stephen Curry Brandon Ingram
相關新聞

NBA／敵人是自己！詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷缺席開季，今天再因左腳關節發炎缺席對馬刺隊的比賽，本季缺賽...

NBA／回歸5對5訓練「感覺良好」 泰托姆復出仍沒時間點

去年5月季後賽傷到阿基里斯腱的塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum），今天首度恢復5對5訓練，他加入「綠衫軍」...

NBA／勇士柯瑞膝傷無緣明星賽 暴龍英格倫補上

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷退出明星賽，位置由暴龍隊前鋒英格倫（Brandon Ingram）...

NBA／老鷹灰狼之戰也爆發肢體衝突 愛德華領軍輕取對手

NBA今天比賽火藥味十足，不只是黃蜂活塞之戰爆發大亂鬥，在灰狼大勝老鷹的比賽過程中也出現肢體衝突，當事人蓋伊（Mouhamed Gueye）和里德（Naz Reid）雙雙都被趕出場。 愛德華（A

NBA／黃蜂主帥不滿判決也被驅逐 大亂鬥挺自家球員：全力對抗活塞

底特律活塞今天110比104擊敗夏洛特黃蜂，終止黃蜂9連勝；這場原定為兩強交鋒的精彩對決卻在比賽中爆發大亂鬥，火爆場面導致5人遭驅逐出場，讓原本激烈的競技過程徹底失焦。 東區龍頭活塞與近況火燙的

NBA／全武行力挺子弟兵 活塞主帥嗆黃蜂：越界的不是我們

活塞今天在與黃蜂的比賽中爆發全武行，過程中有4人遭驅逐出場，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後為子弟兵發聲，他強調活塞並沒有越線，而史都華（Isaiah Stewart）只是

