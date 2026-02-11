快訊

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／敵人是自己！詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷缺席開季，今天再因左腳關節發炎缺席對馬刺隊的比賽，本季缺賽場次達到18場，確定無法達到個人獎項的最少出賽65場，代表連21年入選NBA年度陣容的紀錄告終。

41歲的詹姆斯只有菜鳥年沒有入選最佳陣容，從2005年到2025年，13度入選年度第一隊，年度第二隊和年度第三隊各入選4次，但本季受限身體狀況，先因坐骨神經痛缺席開季前14場比賽，季中又有其他傷勢，連續入選紀錄沒能再延續。

除詹姆斯掛傷兵，湖人也宣布左腿拉傷的唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）和右腳踝痠痛的史馬特（Marcus Smart）今天都不會出賽。

這是唐西奇連3場缺陣，不過湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示唐西奇只是輕微拉傷。26歲的唐西奇昨天已經參與球隊練習，今天也恢復對抗性訓練，碰前東家獨行俠隊的比賽仍有望上陣。

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在傷病報告上是右腳痠痛，出賽成疑，不過右膝韌帶扭傷的菜鳥蒂埃羅（Adou Thiero）將回歸。

LeBron James 湖人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／湖人「三巨頭」只合體10場 唐西奇又因傷缺陣

NBA／唐西奇缺陣還有詹姆斯！湖人輕取勇士奪3連勝

NBA／歸隊助湖人大勝籃網結束客場8連戰 里夫斯：上場吼裁判才痛快

NBA／別搶了！ 詹姆斯不走了將穿湖人戰袍打完本賽季

相關新聞

NBA／敵人是自己！詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷缺席開季，今天再因左腳關節發炎缺席對馬刺隊的比賽，本季缺賽...

NBA／老鷹灰狼之戰也爆發肢體衝突 愛德華領軍輕取對手

NBA今天比賽火藥味十足，不只是黃蜂活塞之戰爆發大亂鬥，在灰狼大勝老鷹的比賽過程中也出現肢體衝突，當事人蓋伊（Mouhamed Gueye）和里德（Naz Reid）雙雙都被趕出場。 愛德華（A

NBA／黃蜂主帥不滿判決也被驅逐 大亂鬥挺自家球員：全力對抗活塞

底特律活塞今天110比104擊敗夏洛特黃蜂，終止黃蜂9連勝；這場原定為兩強交鋒的精彩對決卻在比賽中爆發大亂鬥，火爆場面導致5人遭驅逐出場，讓原本激烈的競技過程徹底失焦。 東區龍頭活塞與近況火燙的

NBA／全武行力挺子弟兵 活塞主帥嗆黃蜂：越界的不是我們

活塞今天在與黃蜂的比賽中爆發全武行，過程中有4人遭驅逐出場，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後為子弟兵發聲，他強調活塞並沒有越線，而史都華（Isaiah Stewart）只是

NBA／老詹談不敵殘陣雷霆 直言湖人「還不是冠軍球隊」

湖人今天以110：119不敵衛冕軍雷霆，湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）賽後聊到兩隊差距，詹皇給出了相當直接、也有些殘酷的評價，直言湖人目前「還不是一支冠軍球隊」。 41歲的詹姆斯

NBA／熱火輸爵士阿德巴約開噴 怒批不應輸給「坦克」球隊

熱火今天以111：115不敵爵士，賽後熱火長人阿德巴約（Bam Adebayo）對球隊輸球表達不滿，他更直言，熱火應擊敗那些「正在試著輸球」的球隊。 儘管爵士三位主力馬卡南（Lauri Mark

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。